Un puști i-a „furat” tricoul lui Risto Radunovic după FCSB – UTA 4-0. Video

FCSB s-a impus lejer în etapa a 14-a din SuperLiga, marcând patru goluri în poarta celor de la UTA pe „Arena Națională”. La final, un copil din public s-a ales cu tricoul lui Risto Radunovic după o cursă de zeci de metri.

Risto Radunovic i-a oferit tricoul său unui puști după FCSB – UTA

Campioana României a arătat un joc solid cu UTA. După o serie de rezultate negative, FCSB a demonstrat că are valoare, iar formația din Arad nu a avut nicio șansă în a scoate un rezultat pozitiv.

, jucătorii de la FCSB s-au dus, așa cum cum obișnuiesc, să salute suporterii deplasați și de această dată pe stadionul „Arena Națională” din capitală. În timp ce se îndrepta spre Peluza Nord, .

Mai exact, FANATIK a surprins momentul în care un copil a coborât din tribune, a „driblat” mai mulți stewarzi și s-a dus „glonț” către fotbalistul muntenegrean. Suporterul l-a luat pe Radunovic în brațe, iar ulterior fundașul l-a oferit tricoul de joc.

Momentul a fost unul apreciat, galeria aplaudând gestul făcut de Radunovic. Totodată, copilul a radiat de fericire după ce idolul său i-a înmânat tricoul purtat într-o victorie din SuperLiga.

Pe ce loc se află FCSB după victoria cu UTA

După succesul obținut în fața echipei UTA, FCSB a urcat pe poziția a 10-a în SuperLiga, acumulând 16 puncte în primele 14 etape. Campioana en-titre s-a apropiat de zona play-off-ului, aflându-se la doar trei puncte distanță de locurile care garantează calificarea între primele șase echipe.

Pentru FCSB urmează o deplasare la Bistrița, pentru duelul cu Gloria din prima etapă a Cupei României. Ulterior, campioana en-titre va juca în deplasare cu U Cluj, ca mai apoi să urmeze partida cu Basel din UEFA Europa League.

