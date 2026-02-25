Un raport despre inteligența artificială a zguduit bursa de pe Wall Street. Revoluția AI vine cu scăderi de salarii și amenință industrii întregi

ADVERTISEMENT

Pe o piață americană dominată de acțiunile companiilor tehnologice și extrem de sensibilă la perspectivele inteligenței artificiale, este suficientă o simplă adiere pentru a declanșa fluctuații violente pe bursă, după cum arată ultimele evenimente de pe Wall Street. Un raport intitulat „Criza globală a inteligenței artificiale din 2028”, realizat de firma de cercetare Citrini a reaprins temerile pieței legate de inteligența artificială.

Domenii până acum sigure se vor confrunta cu șomaj și scăderi salariale din cauza AI

Imediat după apariţia raportului, indicele Dow Jones a scăzut brusc cu 800 de puncte. În cercetare este prezentată o imagine sumbră a viitorului: transformările tehnologice ar putea declanșa o competiție în care actorii sunt forțați să accepte condiții tot mai proaste pentru a rămâne relevanți. Cele mai afectate de această degradare ar fi locurile de muncă din aşa-numita categorie „white collar”, din domenii considerate până acum sigure, precum finanțe, consultanță, programare, marketing, analiză de date, servicii juridice şi suport corporativ. Documentul avertizează că o „criză globală a inteligenței” este iminentă, adică AI devine suficient de capabilă încât să concureze direct cu munca intelectuală umană, în timp ce inteligenţa umană îşi pierde din valoare şi devine ieftină.

În raportul Citrini, proiectat pentru iunie 2028, este scris clar: „De-a lungul istoriei economice moderne, inteligența umană a fost o resursă rară. Astăzi, importanţa acestei resurse începe să se estompeze”. Raportul descrie următorul ciclu: „Creşterea capacităţilor AI → Reducerea nevoii de forță de muncă → Concedieri în rândul angajaţilor → Scăderea consumului → Presiune pe profituri → Investiţii şi mai mari în AI → AI devine şi mai performantă”. Raportul descrie această situaţie ca pe un ciclu negativ fără un mecanism natural de frânare, denumit „spirala de deplasare a inteligenței umane”.

Platformele de rezervări turistice, primele ameninţate cu dispariţia

Conform scenariului, veniturile și capacitatea de consum ale angajaților „white-collar” vor suferi un șoc structural, ceea ce ar putea forța instituțiile financiare să reevalueze dacă împrumuturile ipotecare considerate până acum sigure mai sunt cu adevărat sustenabile.

Acest raport face, de asemenea, predicții pesimiste pentru diverse industrii intermediare. Multă vreme oamenii au fost dispuși să plătească bani buni pentru a evita să se implice în operaţiuni complicate, consumatoare de timp și care necesitau expertiză. Această comoditate a generat înfiinţarea de companii evaluate la mii de miliarde de dolari, care ar putea să dispară în momentul în care rezolvă aceste probleme mai rapid şi cu costuri mai reduse.

Platformele de rezervări turistice cu modele de business simple ar putea fi primele care ar urma să dispară, deoarece un agent AI poate planifica mai rapid și mai ieftin întreaga călătorie, cu tot cu zboruri, hoteluri, transport local, beneficii de loialitate, buget şi politici de rambursare.

Agenţii şi experţii imobiliari, în pericol din cauza inteligenţei artificiale

Și industria asigurărilor, care profită adesea de reînnoirea pasivă a polițelor, ar putea fi restructurată. anual toate opțiunile de pe piață, subminând marjele de 15%–20% obținute din reînnoiri automate. Consultanța financiară, declarațiile fiscale și serviciile juridice de rutină, ar putea fi şi ele profund perturbate. Industriile care se bazează pe relațiile interpersonale sunt, de asemenea, vulnerabile. Din cauza asimetriei informaționale, cumpărătorii din industria imobiliară au fost mult timp nevoiți să tolereze comisioane de 5%-6%, în timp ce agenții de inteligență artificială echipați cu uriaşe baze de date imobiliare și decenii de tranzacții pot rezolva instantaneu munca unui expert imobiliar.

Situația din industria programării este la fel de sumbră. Raportul susține că inteligența artificială poate scrie aproape orice cod, agenții inteligenți de top îi depășesc cu mult pe oameni în majoritatea domeniilor, iar costurile vor continua să scadă.

Evoluţia bursei americane la începutul acestei săptămâni evoluția a confirmat parțial imaginea conturată în document: instrumentele de inteligență artificială cu dezvoltare rapidă au determinat companiile din multiple sectoare să reducă costurile de personal, provocând temeri privind șomajul și, implicit, riscuri de propagare a tensiunilor financiare. Compania de software DataDog, firma de securitate cibernetică CrowdStrike și compania de securitate cloud computing Zscaler au scăzut cu peste 9%. IBM a scăzut cu 13%, marcând cea mai slabă performanță într-o singură zi din 2000. American Express, firma globală de investiții KKR și Blackstone Group, toate menționate în raportul Citrini, au înregistrat, de asemenea, scăderi.

„Reacția pieței la impactul inteligenței artificiale s-a produs mai devreme decât se anticipa”

Acțiunile platformei de livrare a alimentelor DoorDash au scăzut cu 6,6% după ce Citrini a publicat un articol pe Substack în care afirma că aplicația este un „exemplu tipic” al modului în care inteligența artificială poate perturba companiile care profită de asimetrii informaționale între oameni. În cazul livrărilor, un client nu știe exact costurile reale, timpul optim sau toate alternativele disponibile, iar un curier nu are acces la toate opțiunile de piață. Compania câștigă tocmai din gestionarea acestei asimetrii, dar AI-ul ar putea elimina această diferență. „Peisajul industrial trece printr-o transformare majoră. Întreaga industrie trebuie să se adapteze la această tendință”, a scris într-un răspuns la acest raport cofondatorul DoorDash, Andy Fang.

Panica declanșată de raport, combinată cu incertitudinea politicilor comerciale ale guvernului american, a tras în jos principalii indici bursieri. Dow Jones a pierdut 1,7%, S&P 500 a scăzut cu 1%, iar Nasdaq Composite cu 1,1%. Directorul de investiții al firmei GammaRoad, Jordan Rizzuto, este de părere că reacția pieței la riscurile legate de inteligența artificială a apărut mai devreme decât era de aşteptat. „Reacția pieței la impactul inteligenței artificiale s-a produs mai devreme decât anticipau majoritatea oamenilor. Aceasta este consecința ritmului foarte rapid în care tehnologia se dezvoltă și se perfecționează”, avertizează expertul.