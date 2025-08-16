News

Un râs umblă liber pe străzile din Fălticeni. Animalul a fost scăpat din lesă de către un bărbat

Alexa Serdan
16.08.2025 | 21:59
Un râs a scăpat din lesă, în Fălticeni. Sursa foto: Pinterest.com

Locuitorii din municipiul Fălticeni sunt în stare de alertă. Un râs umblă liber pe străzile din localitate, după ce a fost pierdut în după-amiaza zilei de sâmbătă, 16 august 2205. Animalul a fost scăpat din lesă de către un bărbat care susține că are acte pentru acesta.

Un râs care a fost achiziționat de un bărbat din Iași, tocmai din Polonia, poate fi observat pe străzile orașului Fălticeni. Creatura a scăpat din lesa proprietarului, care a anunțat cele petrecute prin apel la numărul de urgență 112.

Bărbatul a alertat oamenii legii legat de animalul sălbatic în vârstă de un an, care circulă nestingherit prin oraș. Alarma legat de pierderea vietății a fost dată în zona Țarna Mare. Poliția le-a sugerat oamenilor să nu se sperie.

Cel care a solicitat ajutor din partea autorităților susține că are documente legale de achiziționare. În plus, are acte necesare pentru deținerea râsului care este înregistrat. Are CIP, ceea ce înseamnă că este luat în evidență de autorități.

Din păcate, râsul nu are un GPS pentru localizare, motiv pentru munca polițiștilor nu este deloc una ușoară. În mod normal, animalul sălbatic nu are un comportament agresiv faţă de oameni, însă poate deveni imprevizibil.

Sfaturi pentru cei care întâlnesc râsul, în Fălticeni

„Din verificările efectuate, s-a stabilit că un bărbat din judeţul Iaşi, aflat în vizită la rude în Fălticeni, a adus cu el un râs în vârstă de aproximativ un an, pe care îl achiziţionase din Polonia.

Animalul era ţinut în lesă, însă la un moment dat a scăpat de sub controlul proprietarului”, informează reprezentanții Jandarmeriei Suceava. Poliția vine și cu câteva sfaturi pentru locuitorii din Fălticeni.

Persoanele care văd râsul pe străzile din oraș sunt rugate să nu se apropie de animal. De asemenea, este bine să nu încerce să-l hrănească sau să-l captureze. Se recomandă să sune la 112 pentru a solicita un echipaj de intervenție.

