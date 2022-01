Un renumit medic din SUA cere demisia lui Rafila: ”Chiar am înnebunit, ori am intrat în «Don’t Look Up»?”

”Chiar am înnebunit, ori am intrat în «Don’t Look Up»?”, se întreabă Cristian Apetrei, referindu-se la o afirmație a lui Alexandru Rafila despre cum ar putea crește rata de vaccinare anti-Covid în România.

Profesorul de Boli Infecţioase şi Microbiologie la Facultatea de Medicină şi la Şcoala Doctorală de Sănătate Publică a Universităţii din Pittsburgh îl critică pe Rafila după ce a dat de înțeles că își pune speranța în apariția unor noi vaccinuri care să crească rata de imunizare la nivel național.

De ce se cere demisia lui Alexandru Rafila

”Rata de vaccinare s-ar putea să se îmbunătăţească secvenţial. Fie dacă apare un vaccin customizat, adică adaptat tulpinii circulante, fie dacă apare un nou vaccin care are o formulă sau un mod de fabricare mai aproape de vaccinurile tradiţionale.

Toate aceste lucruri pot să ducă la creşterea interesului pentru vaccinare”, este afirmația pe care Alexandru Rafila a făcut-o în cadrul postului Digi 24 pe care virusologul Cristian Apetrei o consideră nepotrivită.

Drept urmare, a scris pe rețelele de socializare că ministrul sănătății ar trebui să demisioneze, deoarece creșterea ratei de în România prin modalitatea precizată va aduce noi infectări.

”Domnul ministru Rafila mai dă un cap în gură campaniei de vaccinare. Demisia! (…)

Până atunci va veni şi va trece valul 5. În care, datorită marii transmisibilităţi a virusului, virusul îi va găsi pe toţi susceptibilii aflaţi la risc.

Care vor suprasolicita din nou sistemul. Şi care vor muri datorită unei combinaţii de impostură, incompetenţă şi prostie a celor care ar fi trebuit să-i protejeze”, a afirmat

De ce sunt eficiente vaccinurile actuale anti-Covid

Virusologul a reamintit și de eficiența existente. Mai exact, acesta a precizat că vaccinurile mARN au o eficacitate de aproape 100% împotriva variantei inițiale a Covid-19, de 90% împotriva Delta și Omicron.

Totodată, virusologul a spus că vaccinarea cu 2 doze reduce cu 35% riscul unei forme grave, dar și decesul. De asemenea, doza ”booster” reduce cu 70% o formă gravă și moartea.

”Domnule profesor, da’ ce au vaccinurile actuale?” (…) Ştiţi cât timp este necesar pentru producerea de masă (adică de miliarde de doze) a unui vaccin convenţional? Vreo doi ani. Adică vreo 5 variante virale complet noi.

De ce nu le spuneţi celor pentru care faceţi aceste declaraţii descreierate toate lucrurile astea? De ce nu le spuneţi celor pentru care vorbiţi că tratamentele sunt eficiente doar într-o fereastra de timp extrem de îngustă (pe care cei mai mulţi n-o prind pentru că vin prea tărziu la spital)?

Eu mă uit la ce spuneţi şi mă întreb: oare chiar am înnebunit, ori am intrat full throttle (cu mare viteză-nr) în Don’t look up?” a mai scris medicul român stabilit în SUA.