Un rezervist a chemat ambulanța pentru că-l jenau bocancii, la un exercițiu MApN în Prahova. ”E vina mea că am șosete scurte”

Printre altele, soldații s-au plâns că au șosetele prea scurte pentru că-i deranjează bocancii. Aproximativ 6.000 de rezerviști au fost chemați de MApN în Prahova și Dâmbovița la un exercițiu, însă mulți dintre ei au cedat chiar înainte de începerea exercițiului. Un rezervist în vârstă de 43 de ani a stat de vorbă cu Digi 24 și a mărturisit că a chemat ambulanța.

Un soldat a chemat ambulanța pentru că-l jenau bocancii, la un exercițiu MApN

. ”Am șosete scurte și m-au frecat rău bocancii”, s-a plâns soldatul, după care a mărturisit că a făcut armata acum 14 ani. Cu toate acestea, bărbatul recunoaște că în 2024 condițiile sunt mult mai bune față de acum 20 de ani, chiar dacă a avut ghinionul să sufere chiar înainte de antrenament.

”Acum sunt mai buni (n.r. bocancii). Înainte te înțepau cuiele. Acum sunt prea noi, dar am șosete scurte. Nu e din cauza bocancilor. E din cauza mea, că nu am șosetele corespunzătoare. Nu am șosete înalte. Aștept să vină ambulanța să mă preia. M-am trezit cu Poliția la ușă și un pic m-am speriat, apoi mi-au spus pentru ce am fost chemat”, povestește bărbatul.

Interesant, militarul nu e prea decis să meargă la război dacă ar fi chemat, de parcă ar avea de ales. ”Nu știu… Nu mai sunt cum eram. Am și puțină burtică”, se plânge bărbatul. Conform G4Media, exercițiul de antrenament se va desfășura în perioada 2 – 7 septembrie în Prahova și Dâmbovița, pentru a evalua rezerva de soldați MOBEX PH-DB-24.

și organizat periodic pentru a ”evalua nivelul de completare cu personal și tehnică ale unităților și realizării coeziunii între militarii în activitate şi rezervişti”. Făcând haz de necaz, reporterii au surprins situația tragicomică din sânul Armatei Române.

Peste 6000 de rezerviști s-au prezentat la un exercițiu organizat de MApN

Rezerviștii în vârstă de 50 de ani s-au adunat în același loc, pentru a socializa, moment în care și-au dat seama că nu mai sunt ce au fost. ”Fiți amabil, aveți un leucoplast? Nu mai pot de picioare”, se întreabă un militar. ”Pe mine mă cam bate la spate bocancul”, povestește un alt tovarăș de arme. ”M-a certat unul că cică n-am dat eu măsurile bine”, povestește bărbatul.

”Mai avem mult până la poligon?”, se aude o altă voce, care aduce aminte de dilema măgărușului din Shrek, care întreba nerăbdător dacă au ajuns la destinație. La exercițiu au fost ”mobilizați” bărbații cu vârstele între 40 și 55 de ani, ultima generație de români care au mai prins armata obligatorie în țara noastră. Aceștia fac parte din așa zisa ”rezervă operațională” a Armatei Române.

”În momentul în care vom avea posibilitatea legislativă de a îi ține de a face cu ei pregătire pe o durată mai mare de timp sigur vom merge cu ei la exerciții în câmp și în practică”, a declarat colonelul Mihai Bălțătescu, cel care coordonează acest exercițiu.

”Ceea ce ne interesează pe noi este să ajungem să fie modificată și completată legea 446 a pregătirii populației pentru apărare, cum a fost propusă de MApM, ca să permită intrarea în vigoare a serviciului militar voluntar.

Asta ne va ajuta ca tinerii, începând cu vârsta de 18-20 de ani, să poată să facă voluntar un serviciu voluntar de până la 4 luni – care presupune cazare, masă și un număr de solde corespunzătoare unui salariu mediu pe economie – 3 solde. Asta ne va ajuta să întinerim această rezervă operațională de care avem nevoie”, a adăugat generalul român Iulian Daniliuc, șeful Direcției Personal și Mobilizare.