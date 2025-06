Un rival din La Liga, mesaj pentru Andrei Raţiu: „Lăsaţi-l să continue aşa! Este un fundaş incredibil”

România joacă al doilea meci . „Tricolorii” au nevoie de cele trei puncte pentru a spera la calificare după înfrângerea cu 0-1 în faţa Italiei.

Un rival din La Liga, mesaj pentru Andrei Raţiu: „Lăsaţi-l să continue aşa!”

Diego Lopez a prefaţat confruntarea cu România la conferinţa de presă premergătoare meciului. Atacantul Valenciei l-a lăudat pe Andrei Raţiu, fundaşul naţionalei României fiind ales cel mai bun apărător dreapta din La Liga:

„Andrei Rațiu este un fundaș lateral incredibil, a avut un sezon excelent. Aleargă foarte bine, este rapid şi ajunge la finalizare. Lasaţi-l să continue aşa. Este bine pentru La Liga să aibă astfel de evoluţii”, a spus Lopez.

Atacantul Valenciei este o ţintă în perioada de mercato pentru mai multe echipe. Cotat la 15 milioane de euro, Lopez ar putea să facă pasul la o echipă mare în perioada următoare.

Diego Lopez, transfer important în Europa? „Nu ne gândim la asta când suntem aici”

Dar jucătorul a declarat că în acest moment toată concentrarea grupului este pe turneul final din Slovacia pe care Spania încearcă să îl câştige. Startul a fost sinusoidal, dar ibericii au luat trei puncte în ultimele minute cu ţara gazdă:

„În prima repriză am jucat foarte bine, ne-am distanţat la două goluri. În partea secundă am jucat mai slab şi am încasat două goluri. Meritul este că nu am căzut, am continuat să jucăm şi ne-am revenit.

Am reuşit să marcăm şi să câştigăm meciul. Nu ne gândim la altceva când suntem aici. Mă uit în vestiar şi văd un grup unit, concentrat, nu avem alte distrageri, despre discuţiile de mercato sau altele”, a declarat Lopez.

Spania conduce grupa A de la Euro după victoria cu Slovacia, scor 3-2. şi confruntarea cu ibericii este ultima şansă de a păstra şanse de a trece de grupe înaintea meciului cu ţara gazdă.

2024 este anul în care Diego Lopez a cucerit aurul olimpic cu naţionala Spaniei

15.000.000 de euro este cota de piaţă a atacantului spaniol