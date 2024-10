Un RMN dintr-un spital ar fi fost vândut la un preț sub valoarea reală, iar proprietarul din acte era altul. DNA a intrat pe fir

și la Spitalul Județean de Urgență din Reșița, pentru căutarea de probe și documente privind vânzarea unui aparat RMN, vândut în timpul fostei administrații pentru suma de 10.000 de euro.

Un RMN din Spitalul Județean Reșița ar fi fost vândut ilegal

Se pare că acest aparat, însă, nu aparținea de drept Spitalului Județean, ci Consiliului Județean Caraș-Severin, care îl dăduse în administrare companiei Salus Remedis, conform

Romeo Dunca a confirmat pentru Express de Banat că procurorii DNA se află în prezent la Consiliul Județean Caraș-Severin și au solicitat documentația referitoare la aparatul RMN de la spitalul județean.

„Cei care au încercat să mă lege de acest subiect s-au bucurat degeaba! Le punem la dispoziție toate documentele, dar eu nu am niciun fel de problemă!”, a spus Romeo Dunca, șeful Consiliului Județean Caraș-Severin.

Ce s-ar fi întâmplat cu RMN-ul

proprietarul legal, susține Ioan Crina, consilier local din partea PSD, și la un preț mult sub valoarea de inventar, pentru a permite unei alte firme să instaleze propriul RMN, la care pacienții spitalului nu au acces, potrivit reper24.ro. Crina a cerut măsuri pentru ca forul județean să recupereze suma pierdută, estimată la aproximativ 50.000 de euro.

„Nu se iau măsuri, ni se tot trimit informări de noaptea minții. Cert este că RMN-ul a dispărut, toată lumea se ascunde de responsabilitate și noi constatăm că el funcționează pe undeva, prin Călărași, din câte am înțeles, iar celălalt RMN nu își face treaba. Cineva a semnat un contract pe 10.000 de euro și noi îl aveam în contabilitate la vreo 60.000 de euro. Eu am propus astăzi măcar să luăm banii aia pe el cumva și să stingem tot conflictul ăsta. Dar văd că lucrurile trenează și nu se întâmplă nimic.

Dacă nu rezolvăm într-un mod cât de cât amiabil, lucrurile vor merge clar spre penal. Fiindcă ăsta este clar un furt, iei RMN-ul de undeva și îl dai în altă parte, fără să fie al tău. Închei un contract în condițiile în care nu este al tău RMN-ul. Este al Consiliului Județean. Trebuie găsită o rezolvare. Fiindcă este o chestiune foarte gravă”, a spus pentru reper24.ro Crina.

Șeful CJ nu vede o situație gravă

De partea cealaltă, Romeo Dunca consideră că situația nu este atât de gravă. Potrivit președintelui CJ Caraș-Severin, a fost o greșeală în procesul de vânzare a RMN-ului, dar nu crede că întreaga responsabilitate îi revine lui Laza sau doar lui Laza.

„Ultimul număr al dlui Crina, fiecare își face numărul cum știe. Au fost niște încurcături acolo, SJUR nu putea să vândă RMN-ul, noi voiam să ne scăpăm de el, s-au încurcat lucrurile, o să le descâlcim. Important este că noi am montat acest RMN-ul nou, nu am suportat cheltuielile de demontare a celui vechi în cuantum de 140.000 de lei și sigur va trebui să găsim soluția să facturăm direct de la CJ către spitalul care a luat acel RMN bolnav, aproape mort, l-a resuscitat printr-o investiție de 200.000 de euro, după cum am văzut în documente și îl folosesc, sigur ei neavând nicio vină în toată situația asta.

Este o culpă. Va trebui să vedem cât din ea aparține CJ, cât managerului, cât biroului economic de acolo pentru că nu putea să fie vândut RMN-ul de către SJUR dacă există o factură semnată de directorul economic de acolo, el ar fi trebuit să știe, dacă nu cine a făcut factura. Oricum banii au venit în contul spitalului și au fost trimiși înapoi, s-a sesizat această greșeală și am fost informați și am cerut înființarea unei comisii care, din păcate, nu și-a făcut treaba așa cum ar fi trebuit”, a declarat Romeo Dunca, conform sursei citate anterior.