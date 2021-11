Un român a dat lovitura după ce a descoperit, din întâmplare, această plantă. Siropul aromat se vinde foarte bine

Un bărbat originar din Cluj-Napoca s-a mutat în Germania și a creat un sirop aromat cu care a dat lovitura în afaceri. Secretul din povestea lui Paul Peteanu constă într-o plantă minune descoperită întâmplător.

e comercializată în marile lanțuri de supermarketuri din Germania și Austria. În ultimii ani, produsul se vinde în retele Metro-Germania, Metro-Austria, Karstadt-Kaufhof-Germania, EDEKA-Germania, dar și în multe alte magazine mici și medii.

De asemenea, siropul aromat se găsește în lanțurile de hoteluri, restaurante și catering din Germania, Austria, Lichtenstein și Elveția. În viitorul apropiat intenționează să intre și pe

Un român produce un sirop aromat care se vinde în mai multe țări din Europa. Ingredientul secret este o plantă descoperită în Franța

Drumul spre succes e plin de obstacole și încercări. Nici povestea lui Paul Peteanu nu este una fără greutăți. Bărbatul în vârstă de 46 de ani s-a mutat în Germania încă din 1997. Deși nu cunoștea limba, Paul a învățat totul de la zero și a devenit licențiat în Agronomie.

“Nu știam o boabă de germană când am ajuns aici, așa că lucrurile nu au fost deloc simple. Dar cum orice se învață atunci când vrei cu adevărat, am învățat și eu limba, iar apoi am reușit să intru la facultate și să-mi susțin cu succes licența.

Să zicem că a fost nu tocmai ușor, pentru că între timp am avut doua locuri de muncă, iar de dormit, dormeam puțin sau uneori deloc”, povestește Paul, conform

Apoi, mulți ani mai târziu, în 2011, viața lui Paul s-a schimbat pentru totodeauna. În timp ce se afla în concediu în Franța a descoperit o plantă specială, un soi de busuioc african.

Siropul aromat care i-a cucerit pe germani se produce dintr-un soi de busuioc african

“Prima dată mi-au atras atenția florile acestui soi de busuioc. De aici am parcurs niște pași, însă doar după ce am studiat bine planta m-am încumetat să-mi fac o mică plantație la 10 kilometri de Munchen”, explică românul.

Paul a început apoi să dezvolte produse pe baza de busuioc african. Cel mai de succes un sirop aromat. Produsul special naturist se vinde acum în multe locuri din Europa.

Băutara ”este o licoare roșie care se folosește ca bautură răcoritoare, amestecată cu apă minerală, dar și în combinație cu diverse băuturi acoolice, mai ales gin, votcă și vin. În plus, poate fi utilizat și în bucătărie ca dressing, marinade sau alte creații culinare.”

Investiția inițială a fost de câteva zeci de mii de euro

Afacerea s-a dezvoltat tot mai mult, iar în prezent siropul aromat din busuioc african se găsește pe rafturile unor importante rețele de hypermaketuri și supermarketuri din Germania si Austria.

Băutara se vinde in sticle de 500 de mililitri, la prețuri cuprinse între 12,99 euro și 14,99 euro.

Siropul aromat din busoioc african se vinde cu 15 euro în Germania. La anul ajunge și pe piața din România

Pandemia a dat peste cap planurile lui Paul. Unele au fost amânate, altele s-au oprit definitiv. Românul a reușit însă să-și ajusteze afacerea din mers.

“Am reușit să ne digitalizăm repede, am avut stocuri, depozite pline de marfă și materie primă pentru că tocmai ne pregăteam de expansiune, așa că nu ne-a afectat atât de mult blocajul marfurilor și faptul că materia primă a devenit mai greu de găsit. Asta pe de o parte.

Pe de altă parte, am avut și noi de suferit pentru că resturantele și hotelurile au fost mult timp închise, iar consumul a scăzut. Plus faptul că în stocurile respective investisem mult capital, iar astfel am fost blocați și nu am reușit să scoatem acei bani”, explica românul.

Siropul aromat produs busuioc african va fi lansat oficial la București, în luna mai a anului viitor. Paul Peteanu se își dorește ca o parte din producție să se facă în România.