Un român a fost arestat preventiv pentru trafic de migranți. Transporta în microbuz șapte egipteni și cinci sirieni. Video

Un bărbat român de 43 de ani a ajuns pentru 30 de zile după gratii sub acuzația de trafic de migranți.

Angajații de la Garda de Coastă din cadrul Poliției de Frontieră au identificat și oprit, pe DN 3, între localitățile de frontieră Lipnița și Băneasa, un microbuz, înmatriculat în România, condus de un cetățean român, în vârstă de 43 de ani.

În momentul în care agenții au verificat compartimentul marfă, a rezultat o ”încărcătură” surpriză. În vehicul erau 12 cetăţeni străini, care nu își justificau prezența acolo.

Toți aceștia, bărbați, au fost conduși la sediul instituției pentru efectuarea de verificări suplimentare.

După cercetările prevăzute de regulament, a rezultat faptul că cei în cauză sunt șapte cetățeni egipteni și cinci sirieni, care au trecut fraudulos de stat a României dinspre Bulgaria.

descoperiți au recunoscut faptul că intenționau sa ajungă în vestul Europei.

Șoferul român, arestat preventiv pentru 30 de zile. Acuzația: trafic de migranți

În acest moment, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de intrare în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat, pentru cei doisprezece, și de trafic migranți, sub formă agravantă, pentru cetățeanul român care se afla la volanul autoutilitarei.

Vineri, 29 aprilie, față de cetățeanul român, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

În ceea ce-i privește pe cei 12 cetățeni străini, aceștia au fost preluaţi de către autoritățile de frontieră bulgare, prin Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, în baza Acordului de readmisie dintre România și Republica Bulgaria.