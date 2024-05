Un român a încercat să răpească un bebeluș în Irlanda. Localnicii au sărit în ajutor și l-au snopit în bătaie

În Dublin, au avut loc incidente şocante în care un cetăţean român a fost agresat brutal pe o arteră publică.

Un român a încercat să răpească un bebeluș

imobilizând agresorul până la sosirea poliţiei. Copilul a fost redat mamei sale în siguranţă, iar individul a fost reţinut de forţele de ordine, potrivit .

Femeia mergea acasă cu propriul copil, în vârstă de doi ani, după ce l-a luat cu ea la locul de muncă din motive de sănătate. În drumul către casă, în timp ce se oprea la un magazin, a fost atacată de individul suspect, care a încercat să răpească copilul.

„Am intrat în grădina mea, aveam două sacoșe de cumpărături, așa că am lăsat căruciorul chiar acolo unde stai tu, am deschis ușa și am intrat, am pus sacoșele înăuntru și când m-am întors am văzut că un tip a sărit în grădină.

Fiica mea se uita la Peppa Pig pe telefon, așa că m-am gândit “încearcă să îi fure telefonul” şi i-am zis “ce faci?”, iar el mi-a apucat copilul de braț și mi-a spus „am nevoie de copilul tău”, a povestit mama copilului, potrivit sursei citate.

Localnicii au sărit la bătaie pentru a o apăra pe mămică

În momentul de criză, femeia a strigat după ajutor, iar când a văzut că nu era nimeni disponibil, a acţionat rapid pentru a-şi proteja copilul împotriva agresorului român.

„Nu am avut altceva de făcut decât să îl iau la bătaie, și ăsta e singurul adevăr sincer. Am sărit pe el, să îl lovesc, continuând să strig după ajutor. Nu voiam să plece din zonă pentru că nu voiam să scape aşa uşor”, a mai arătat femeia.

La scurt timp, mai mulţi locuitori din zonă, precum şi personalul unui centru din apropiere, au intervenit pentru a opri agresorul şi a-l imobiliza până la sosirea autorităţilor. Poliţia a intervenit ulterior pentru a calma situaţia şi a-l aresta pe agresor.

Reacţiile pe reţelele sociale nu au întârziat să apară, oamenii exprimându-şi indignarea şi condamnarea faţă de tentativa de răpire. Unii au considerat că agresorul nu a primit pedeapsa cuvenită, în timp ce alţii au pledat pentru o acţiune mai fermă împotriva imigranţilor.

Potrivit primelor informaţii, agresorul are antecedente psihice, iar autorităţile vor decide în curând dacă va fi repatriat sau internat într-un centru de tratament medical.