Un român a investit 35.000 de euro pentru a-și construi un buncăr în curte. Are multe provizii și este dotat cu tehnologie de ultima generație

Un român și-a construit buncăr în curte. Construcția l-a costat 35.000 de euro și este dotată cu toate cele necesare

Pentru a fi pregătite pentru orice situație, unele persoane s-au ocupat de anumite detalii pentru a se putea proteja , de exemplu.

Un youtber din județul Timiș a luat mai multe măsuri în cazul în care va exista o amenințare în viitor. În curtea locuinței sale, la 4 metri sub pământ, acesta și-a construit un buncăr din beton și tone de fier.

Românul a cheltuit în jur de 35.000 de euro pentru a-și pune buncărul la punct, care este controlat printr-o tehnologie modernă. Are inclusiv un sistem audio, după cum a prezentat vloggerul pe YouTube.

Dani Vancu sau ClipFixTV, așa cum este cunoscut vloggerul, care are peste 300.000 de abonați pe YouTube, a construit totul de la zero. Filmele apocaliptice au reprezentat o sursă de inspirație pentru buncărul din curtea casei.

Construcția de sub pământ are o suprafață de 40 mp și este înconjurată de berton armat. Aceasta a fost tratată impermeabil, consolidată cu 14 tone de fier. Buncărul este dotat cu tot ce are nevoie, asigurând inclusiv oxigenul.

“Am făcut mai mult un man cave foarte bine intărit şi rezistent, care poate fi numit buncăr, cu siguranţă, dar mai accesibil şi cu un design mai modern… specific mie.

Designul este specific temei post apocaliptice, bio hazard, carantină… e din mintea mea. Oxigenul nu ar fi o problemă.

Am un sistem de filtrare activ, cu filtrare şi recuperare de caldură, am un sistem pasiv care funcţionează pe diferenţe de temperatură şi nivel”, a explicat Dani într-un clip video, unde a oferit toate detaliile despre construcția inedită.

Buncărul este dotat cu numeroase provizii

Românul nu doar că a avut grijă ca buncărul să fie dotat cu toate cele necesare, din punctul de vedere al tehnologiei, însă a asigurat .

Acesta are cantități mari de apă, conserve, sucuri și ciocolată. În plus, mai are o găleată de mâncare specială pentru situații de urgență, din care poate mânca timp de mai bine de o lună. Dani a mai asigurat scule, măști de gaze din anii ’60 și alte lucruri necesare supraviețuirii.

“Apă, câteva sucuri, ciocolată care e favorita mea, conserve, iar aici am o galeată cu o mâncare , se numeşte, pentru situaţii de urgenţă, sunt 120 de porţii , pentru o persoană, 40 de zile din găletuța aia.

Aici am scule, aici am măşti de gaze, din anii 60, româneşti, un mini aragaz, rezerve de gaz, mai o mască… Strictul necesar este aici!”, a mai spus românul.

Construcția a fost începută în 2023. Proiectarea a durat, însă, mai bine de doi ani, iar structura buncărului rezistă la orice condiții. În caz de presiuni extreme și chiar de explozie, buncărul nu ar fi afectat.