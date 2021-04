Un român a salvat doi copii de la înec în Italia. A fost numit ”îngerul râului Adda”

Un român a salvat doi copii de la înec în Italia și ne-a arătat că, uneori, ființa umană mai dă dovadă și de lucruri mărețe. Povestea plină de speranță s-a petrecut în Lombardia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Începând de duminică, 25 aprilie, Sorin Ursuț este cetățean de onoare al localității Cornate d’Adda. În vârstă de 48 de ani, românul a fost numit erou după ce în iunie 2020 a salvat de la înec o fetiță de 9 ani.

Copila a supraviețuit datorită curajului bărbatului român care era la pescuit în zona respectivă. În condiții similare, în anul 2010, Sorin salvase un alt copil, conform rotalianul.com.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un român a salvat doi copii de la înec în Italia. ”Nu sunt un erou, cred că oricine ar fi făcut la fel”

Împreună cu fetița se afla și tatăl acesteia, care a încercat să-și salveze copila, dar a avut parte de un sfârșit tragic. Fetița a fost scoasă din apă de pescarul român, care a sărit imediat în ajutor. Din păcate, tatăl fetei a fost găsit abia a doua zi, fără viață, la doi kilometri în aval.

„M-am aruncat în apă imediat ce am văzut că fetița a căzut, singurul meu gând era să ajung la ea și să o salvez. Am văzut-o cum dădea din mâini și cum a dispărut sub apă”, a spus Sorin.

ADVERTISEMENT

„Îl vedeam și pe el, era la trei metri de mal, speram să se salveze, în schimb nu a reușit. Totul s-a întâmplat în câteva secunde”, a mai povestit bărbatul român.

Nu a fost pentru prima dată când Sorin s-a luptat cu apele învolburate ale râului Adda. În anul 2010 a trăit o întâmplare similară. Din fericire, atunci n-au existat victime.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost numit de autorități „îngerul râului Adda”

Pentru aceste episoade exemplare de umanitate și eroism, Sorin Ursuț a fost premiat cu Airone d’oro, distincție oferită de Primăria din Cornate cetățenilor cu merite deosebite în comunitate.

„Nu sunt un erou, cred că oricine în locul meu ar fi făcut la fel”, a declarat Sorin Ursuț, care locuiește de 20 de ani în Lombardia.

ADVERTISEMENT