Un român a vrut să amaneteze pentru câteva sute de lei o brățară dacică. Valoarea uriașă a obiectului

În urmă cu 6 ani, un cetățean din localitatea Optaşi-Măgura, judeţul Olt, a descoperit, fără să aibă habar, o veritabilă comoară.

În timp ce săpa pentru a construi un gard, bărbatul a găsit o brățară dacică din aur de 24 karate, de peste 100 grame, care se presupune că ar avea 2.000 de ani.

Evenimentul se întâmpla în 2015, iar obiectul avea să ajungă la momentul respectiv printre bijuteriile soției sale.

Un român a încercat să amaneteze o brățară dacică în valoare de 40.000 de euro. S-a ales cu dosar penal

La doi ani distanță de la descoperirea involuntară, în 2017, bărbatul a încercat să vadă dacă este valoroasă brățara. Astfel, acesta a șters-o cu mai multe substanțe și chiar a tăiat-o cu o daltă pentru a vedea cum arată la interior. Această decizie a scăzut mult din valoarea obiectului de patrimoniu.

Ulterior, acesta a încercat să obțină și o sumă de bani contra obiectului de vestigiu. În acest sens, el a mers la un amanet.

Aici s-a descoperit că este vorba despre un metal extrem de prețios și imediat au fost anunțate autoritățile. După această mișcare, bărbatul a ajuns să fie pentru că nu a anunțat autoritățile cu privire la descoperire.

După examinări amănunțite ale brățării, poliţiştii au au ajuns la concluzie că aceasta este confecţionată din aur de 24 de karate, cântăreşte 108 grame, iar la unul dintre capete are reprezentat un cap de lup alungit, continuându-se cu un corp de şarpe, însemne specifice dacice, datată în secolul I înainte de Hristos.

Cetățeanul care a găsit brățara ar fi avut posibilitatea să obțină 45% din valoarea ei dacă ar fi anunțat autoritățile în termen de 72 de ore. Brățara este estimată la 40.000 de euro și va fi expusă la Muzeul Județean Olt, scriu cei de la .

Ce spunea bărbatul din Olt despre această descoperire

Povestea cu final nu tocmai fericit a bărbatului din Olt a început în urmă cu 6 ani, când Florin S., în vârstă de 27 de ani, s-a hotărât să facă un gard casei părinteşti în care locuia cu părinţii săi, cu soţia şi cei doi copii.

În timp ce săpa, bărbatul a găsit brăţara din aur. Bărbatul i-a pasat direct mezinei familiei, care s-a jucat ani de zile cu ea.

”Nu am luat în seamă ce poa’ să fie sau ce valoare poa’ să aibe. Am găsit-o acum doi ani (n.r. în 2015), dintre care o vreme a fost jucăria lu’ fie-mea. Şi acum am arătat-o din nou şi la alte persoane şi a auzit şi poliţia de ea, dar ştia şi poliţia, că mai spusesem.

A venit poliţia la mine că dacă vreu eu să declar obiectul, şi le-am spus – da, dom’ne, bineînţeles că vreau, cum să nu vreau, şi aşa nu cred că are vreo valoare“, a povestit bărbatul pentru adevărul.ro.

Întrucât brăţara ar putea face parte din Patrimoniul Naţional Cultural al României, a fost înaintată spre examinare specialiştilor din cadrul Muzeului Naţional de Istorie, care urmează să se pronunţe asupra veridicităţii acesteia, a transmis IPJ Olt.