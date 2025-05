Un român acuză că a fost bătut la o secție de votare din Franța: „Mă linșau acolo dacă nu se intervenea”

Un român a fost agresat fizic și verbal în ziua votului, la o secție de vot din Diaspora, mai exact dintr-o localitate franceză. Bărbatul a făcut o postare pe Facebook în care a explicat ce s-a întâmplat și ce urmări a avut episodul violent.

Un român a fost bătut la o secție de vot din Franța

Situația nefericită a avut loc la secția de vot nr. 189 din Ambilly, Franța, o comună din estul țării, aflată aproape de granița cu Elveția. Bărbatul, pe nume Dan Enache, vicepreședinte al formațiunii USR, a scris pe rețeaua de socializare amintită că a fost lovit, scuipat și înjurat, după ce a votat. Victima bătăii a chemat poliția pentru a remedia situația.

„Am fost lovit, scuipat, înjurat. Dar mai întâi am votat. Pentru patriotismul tăcut, fără interes, onest. Apoi, pentru că era un vacarm infernal la intrarea în secția de vot, i-am spus președintelui secției de vot să cheme poliția. Am fost luat în primire de conducătorul bandei organizate. Au venit încă 15-20 de inși. Am stat drept în fața lor și le-am zis că suntem toți români și toți trebuie să respectăm legea. Dacă nu era președintele secției de vot, care a intervenit, cred că mă linșau acolo”, scrie Dan Enache

Mărturia bărbatului care a fost victima agresiunii: „Sunt organizați piramidal, au liste și disciplină de fier”

Chiar dacă oamenii legii au reușit să intervină, din nefericire, bărbatul a suferit câteva răni, căci atacatori au apucat să îi aplice câteva lovituri.

„România e țara noastră, a celor care își văd de treabă și vor ca tuturor cetățenilor să le fie bine. Susținătorii lui George Simion sunt extrem de bine organizați. Sunt investiți foarte mulți bani, sume colosale.

Sunt coloane de microbuze care aduc acești oameni amărâți, care sunt plecați de la ei de acasă pentru a câștiga o pâine în plus. Dar cineva (oare cine) bagă extrem de mulți bani în această rețea. Sunt organizați piramidal, au liste și disciplină de fier. Vă rog să votați. România e a tuturor românilor!”, a mai scris bărbatul.

Românii votează duminică, 18 mai 2025, în Prezența la vot, până la ora 16:45 era de 50,33% (țară + străinătate).