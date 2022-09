Un român aflat în vacanță în Thassos a venit cu provizii de acasă: “Mâncare adusă cu portbagajul”

Un român aflat pe insula Thassos din Grecia a decis să-și ia provizii de acasă pentru a găti în vacanță. Acesta a pus mâncarea în portbagajul mașinii.

Un român aflat în vacanță în Thassos a venit cu provizii de acasă

Deși sezonul estival se apropie de final, mulți turiști români se bucură și acum de .

Prețurile sunt mai mici decât în iulie și august și nici nu mai este atât de aglomerat, așa că mulți au profitat de acest lucru și au plecat în vacanță.

a decis să nu mai cheltuie banii la taverne și să se ocupe singur de mâncare.

“Și am sosit în Thassos. Am luat la all inclusive.”, a scris turistul pe , în dreptul unei imagini cu portbagajul mașinii, plin cu alimente.

Deși internauții au crezut că este o glumă, se pare că turistul a vorbit cât se poate de serios. Ulterior, acesta le-a arătat oamenilor ce a gătit în vacanță.

Multe dintre legumele pe care le-a adus în vacanță sunt chiar din propria grădină.

“Partea a doua. Mâncare adusă cu portbagajul. Taverna Aragazum.greek. Vă las adresa? Meniul respectiv: Ostropel de pui. Legume făcute la aburi cu ulei de măsline de Thassos.

Salată cu roșii din grădina mea. Vișinată de la congelator. Și șpriț alb de Drăgășani. (corespondență preț restaurant aproximativ 100€).”, a mai scris românul pe grupul respectiv.

În secțiunea de comentarii, românul a precizat că este bucătar chef.

Cum au reacționat internauții

Mai mulți utilizatori l-au felicitat pe turist pentru faptul că a ales să-și aducă mâncarea din România și să se ocupe singur de masă.

“O să te tragă bogații grupului în țeapă, mă fraților, fiecare face ce crede că e de cuviință să se simtă bine.”

“Dacă omul se pricepe atât de bine, nu înțeleg de ce să dăm cu piatră… Personal nu îmi place să gătesc în vacanță…”

“Ce original!! Îmi plac oamenii ca dv!!! Felicitări!!! Care fac, fix ce vor!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatorii grupului.

Pe de altă parte, unii nu au fost de acord cu faptul că românul a ales să gătească în spațiul în care s-a cazat. Unii consideră că alții ar putea fi deranjați de mirosul de mâncare.

“Vis! Să te afli în vacanță și să te răsfețe de la vecini mirosul de tocăniță e tot ce îți poți dori!

Presupun că urmează desfăcutul berilor, desigur tot de acasă, până târziu în noapte, în balcon, însoțite de sunetul ambiental al zarurilor si al tablelor.”, a scris cineva în secțiunea de comentarii.

În plus, unii sunt de părere că oamenii trebuie să vină în vacanță pentru a se relaxa, nu ca să gătească, din moment de această activitate poate fi făcută și acasă.