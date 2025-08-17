Un român care a răpit și abuzat o fetiță de șase ani în Germania a fost prins în Bihor. A ademenit-o departe de părinți într-un parc de distracții

Un român care a răpit și abuzat o fetiță de șase ani în Germania a fost prins de oamenii legii români, în colaborare cu cei germani, în localitatea Lugașu de Jos, județul Bihor. Individul ar fi ademenit copila departe de părinți și ar fi răpit-o din cel mai mare parc de distracții din țară.

Totul s-a întâmplat în urmă cu nici o săptămână. Fetița de șase ani a fost răpită din cel mai mare parc de distracții din țară, respectiv Europa Park și de 31 de ani într-o pădure din apropiere. După ce a violat-o, a abandonat-o și a fugit. Copila a mers pe jos circa cinci kilometri până să fie găsită de un localnic în miez de noapte. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, oamenii legii l-au identificat pe agresor.

Când au aflat cele întâmplate, oamenii legii au descins acasă la acesta, însă nu mai era de găsit, reușind să plece din țară la timp, însă a fost depistat după doar câteva zile. Potrivit oamenilor legii români, bărbatul de 31 de ani, urmărit internațional, a fost prins pe 15 august, suspect de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală față de un minor.

„La data de 15 august a.c., polițiștii Secției nr.7 de Poliție Rurală Tileagd, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, au depistat un bărbat de 31 de ani, din localitatea Lugașu de Jos, județul Bihor, urmărit internațional.

Autoritățile judiciare germane au emis pe numele acestuia un Mandat European de Arestare, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, pe teritoriul Germaniei.

Polițiștii Compartimentului Urmăriri – Serviciul de Investigații Criminale l-au prezentat pe acesta unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, care a emis pe numele său o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, bărbatul fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor”, a transmis IPJ Bihor.

Pedofil prins cu ajutorul polițiștilor români

În urma prezentării la Curtea de Apel Oradea, a bărbatului pentru 30 de zile. Urmează ca acesta să fie predat autorităților din Germania în perioada următoare în vederea ispășirii pedepsei.

Întreaga operațiune s-a desfășurat pe baza colaborării polițiștilor români cu cei germani, aceștia din urmă fiind recunoscători pentru ajutorul acordat de colegii din România.

„Toate măsurile pe care le-am luat au funcționat. Încrederea mea în profesionalismul colegilor, inclusiv la nivel internațional, a fost confirmată”, a declarat pentru presa germană Jurgen Rieger, șeful poliției din Offenburg.