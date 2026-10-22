Un român care colaborează cu o echipă din Franța, detalii tulburătoare despre coșmarul trăit în Hexagon: „Au dat foc la primărie!”. Sunt șanse să se întrerupă campionatul?!

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Marius Șerban, kinetoterapeut la Clermont, echipă care a fost în Ligue 1 în urmă cu 2 ani, a vorbit pentru FANATIK despre .

Marius Șerban a colaborat cu o echipă care a jucat recent în Ligue 1

Marius Șerban a explicat pe înțelesul tuturor , după ce imaginile au făcut înconjurul planetei: „Au fost foarte multe probleme în centrul orașului. Pot să compar cu ce s-a întâmplat în România la protestele din 10 august. Aici la noi sunt foarte mulți imigranți magrebieni, adică din nord-vestul Africii și sunt incontrolabili. Deci sunt oameni care protestează pașnic și categoria asta de huligani.

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Românul de la Clermont a relatat despre scenele de război din orașul său: „Acum în ultimele zile a fost însă dezastru. Au dat foc la toate pubelele, vor să creeze haos. Au fost răniți polițiști, arestări, au dat cu artificii, au incendiat clădiri, au blocat autostrada, ieșirile. Au scris pe statui pe ziduri: Moarte poliției! Într-un orășel lângă Clermont-Ferrand au dat foc la primărie! Au incendiat Oficiul de Turism din Clermont-Ferrand.

Sunt foarte sălbatici, sunt vreo două cartiere unde nici poliția nu poate să intre. În Croix de Neyrat acolo e ceva… când se întâlnesc mai multe găști iese prăpăd, se împușcă între ei, e o debandadă totală, se jefuiesc magazine. Acum e lockdown, după ora 22:00 nu mai ai voie să ieși în anumite cartiere”.

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E în pericol să se amâne sau să suspende campionatul în Franța?!

Marius Șerban susține că fotbalul în Franța se desfășoară în acest moment în condiții normale: „Jucătorii nu se tem și nu cred că se pune problema deocamdată să se întrerupă campionatul. Am fost la meci la Olympique Lyon cu Crystal Palace, am și abonament la ei și nu e nicio problemă. Chiar nu a fost niciun incident la meciuri și e securitate foarte mare, e program normal, dar populația magrebiană e văzută acum puțin ciudat”. Situația însă poate oricând să escaladeze: „La anul sunt alegeri și deja se aude că dacă iese Marine Le Pen o să fie de zece ori mai rău decât ce s-a întâmplat sâmbătă! Adică ei se pregătesc de război civil. Dar o să se ia măsuri drastice”.

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Românul din staff-ul celor de la Clermont explică însă că riscurile rămân foarte mari: „Sunt locuri unde o femeie singură nu poate să iasă. Sunt foarte multe locuri. Adică eu nu pot să o las pe soția mea. Sunt multe shaormăriei, kebab, unde se întâlnesc ei. Nu ai cum să te plimbi pe stradă anumite locuri chiar și ziua, nu mai zic noaptea. La nivel de siguranță România e chiar top! Sălbaticii nu au noțiunea asta a poliției, a securității, de care noi avem frică. Au fost zeci de mii de oameni pe străzi. Din păcate e categoria asta de huligani”.

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Cine este Marius Șerban, românul din staff-ul lui Clermont, echipa din Ligue 2 care a câștigat în fața lui PSG

Marius Șerban are deja o experiență vastă în kinetoterapie: „Eu am lucrat timp de 3 ani și pentru echipa națională de gimnastică aerobică a Franței, am făcut o școală la Marcoussis, la centrul naționalei de rugby, am lucrat acolo, apoi la echipa de handbal din Clermont. Sunt din 2010 în Franța și ei acum la gimnastică aerobică au rezultate din ce în ce mai bune.

Am fost la un Campionat Mondial în Portugalia și vorbeam cu gimnaștii români și spunea că ei primesc doar paracetamol, iar eu le făceam masaje, streching-uri. Îmi zic: ’Păi dacă am face numai de-astea am fi tot timpul campioni mondiali!’”.

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PSG e mare favorită la câștigarea Ligii Campionilor, însă Marius Șerban și-a adus aminte de meciul memorabil făcut de echipa sa împotriva marilor staruri ale parizienilor: „La Clermont avem o echipă foarte bună la U19, care e în Liga Campionilor. Am fost la echipă când jucau în Ligue 1, dar am retrogradat în 2024. Au bătut pe PSG cu 3-2 la Paris și după ne-au bătut cu 6-1, cred că a dat vreo 3 goluri Mbappe. Ce echipă aveau cu Neymar, Messi, cu Ramos. Am mai făcut și un 0-0 cu ei tot pe Parc des Princes în 2022”.