Un român constituie Uniunea Europeană de Pescuit Sportiv cu sediul la București. Exclusiv

Pescuitul Sportiv a devenit în ultima perioadă o activitate tot mai des întâlnită în țara noastră. Federația Română a făcut pași importanți în această lume și și-a stabilit un obiectiv important în 2026.

Obiectivul Federației Române de Pescuit Sportiv pentru anul 2026

Într-un comunicat semnat de președintele Ștefan Popescu și ajuns și în posesia FANATIK, Federația Română de Pescuit Sportiv a anunțat că dorește organizarea în premieră a unui Campionat European, chiar la noi în țară.

Forul a demarat procedurile constituirii Uniunii Europene de Pescuit Sportiv cu sediul în țara noastră, organism sportiv european care va organiza competițiile de pescuit sportiv de pe bătrânul continent.

Uniunea își propune să implementeze politicile Uniunii Europene privind dimensiunea europeană a sportului de performanță și are în spate o industrie privind articole de pescuit sportiv la nivelul UE de peste 26 de miliarde de euro pe an!

Președintele Ștefan Popescu a mai precizat că își dorește ca în anul 2026 să organizeze primul Campionat European de Pescuit Sportiv. Acesta ar urma să se desfășoare pe Lacul Morii din București.

Ștefan Popescu, ”dueluri” la baionetă cu LPF, COSR și ANS

Ștefan Popescu este un personaj bine cunoscut în ultimii ani în sportul românesc. Omul care a descoperit că 51 de federații funcționează ilegal a explicat în exclusivitate pentru FANATIK la finalul anului 2024 de ce .

De asemenea, el a atras atenția asupra premierii sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice de la Paris. Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv a explicat că din cele 15 milioane de euro alocate pentru premieri, doar 3 milioane de euro ajung la sportivi.

În vara anului trecut, Ștefan Popescu a detonat o altă ”bombă”. El a prezentat un document de la Tribunalul București prin care susținea că .