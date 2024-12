Un român dat în urmărire internațională, adus în țară din Italia. Pentru ce a fost condamnat Nica Robert Florin

Nica Robert Florin, un român urmărit internațional din categoria Most Wanted, a fost depistat în Italia și adus în țară de oamenii legii.

Român urmărit internațional, adus în țară de polițiști

Bărbatul grave, printre care deținere de droguri de mare risc, vătămare corporală și conducere sub influența alcoolului. El a fost implicat și într-un accident rutier grav, după ce s-a urcat beat și drogat la volan și a condus pe drumurile publice.

„La data de 23 decembrie 2024, Poliţia Română a adus în ţară un bărbat, de 46 de ani, din Ilfov, urmărit din categoria MOST WANTED. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinere de droguri de mare risc, vătămare corporală şi conducere sub influenţa alcoolului, fiind condamnat la 3 ani şi 8 luni, respectiv 1 an si 9 luni de închisoare”, a trsnsmis, luni seară, .

Bărbatul, fost liber al temutului clan al Sportivilor, a încercat să păcălească autoritățile italiene și să circule pe baza unui buletin fals, însă autoritățile l-au descoperit rapid pe lista celor mai căutați infractori. Polițiștii din România au fost informați iar procedurile au fost rapide pentru ca bărbatul să fie adus acasă. Imediat ce a ajuns în România, Nica Robert Florin a fost dus în spatele gratiilor în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea pe o durată de aproape patru ani.

O altă condamnare a primit și un bărbat din Cluj. Acesta va sta 20 de ani în spatele gratiilor pentru atacuri de tip ransomware NetWalker, pledând vinovat în fața judecătorilor din SUA, unde a comis faptele. Acesta recunoaște că a conspirat la fraudă informatică și la fraudă electronică.

Condamnat pentru infracțiuni cibernetice

Tânărul în cauză făcea parte dintr-un grup infracțional organizat care realiza atacuri față de persoanele vulnerabile de peste tot din lume. Printre victime s-au aflat, de-a lungul timpului, spitale, servicii de urgență, forțe de ordine, districte școlare, companii, colegii și universități.

Grupul a profitat de perioada pandemiei, când spitalele nu acordau foarte multă atenție detaliilor informatice. Atunci a fost momentul în care infractorii cibernetici au păcălit cei mai mulți oameni, furându-le banii.

Acești indivizi au avut câștiguri de milioane de dolari, iar românul a recunoscut că a obținut, prin fraudă, 1.595 de monede bitcoin de la victimele ransomware-ului NetWalker. Asta înseamnă circa 21 de milioane de dolari, avere confiscată de oamenii legii, plus o proprietate de lux pe care și-o construia în Bali.

Pe lângă acestea, tânărul român sale despăgubiri de 14,9 milioane de dolari, dar și să renunțe la acțiunile pe care le deținea într-o companie din Indonezia.

Pentru faptele sale, românul, împreună cu un complice din Canada, au fost condamnați la 20 de ani de închisoare fiecare ce urmează să fie ispășiți în Statele Unite ale Americii.