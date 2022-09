Un român de 28 de ani ar putea intra în Parlamentul Italiei. Tânărul candidează din partea partidului lui Matteo Salvini

Claudiu Stănășel este unul dintre candidații partidului cu care partidul lui Matteo Salvini, Lega, se prezintă la alegerile parlamentare din Italia care au loc duminică.

De la Forza Italia lui Berlusconi la Lega lui Salvini

Stănășel s-a născut la Craiova, dar a emigrat cu familia în Italia pe când avea doar șase ani. Familia s-a stabilit la Prato, un oraș din Toscana cu o populație de circa 200.000 de locuitori.

Tatăl său, Ştefan Stănăşel, este preşedintele unei organizaţii importante a românilor din Italia, numită „Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia“.

Tânărul de 28 de ani s-a implicat în politică încă din anii liceului. În 2014, pe când avea doar 19 ani, a candidat pe lista de consilieri locali propusă de către Forza Italia, partidul lui Silvio Berlusconi.

Candidatura nu i-a fost încununată de succes, dar lucrurile s-au schimbat câțiva ani mai târziu.

„În 2018 am decis să renunț la partidul Forza Italia pentru a mă alătura colegilor mei de astăzi din partidul Lega condus de Matteo Salvini și am fost numit secretarul filialei locale de tineret din Prato. Sunt recunoscător partidului Forza Italia care m-a susținut și mi-a fost alături de la început, dându-mi instrumentele necesare pentru a face politica la cel mai înalt nivel in regiunea Toscana, dar am simțit că pot să fac mai mult. Am venit alături de Lega pentru că eu cred în viziunea politică și in proiectul politic al lui Matteo Salvini. Am fost primit foarte bine și am reușit imediat să dau viață unor proiecte pe plan local și pe plan regional, fără să mă opresc.

A urmat anul 2019, un an cu cele mai mari provocări de până acum pentru că la vârsta de 24 ani am decis să candidez din nou la alegerile administrative din orașul meu, Prato. Alături de echipa mea am reușit să obțin un rezultat extraordinar: 442 de voturi, primul pe lista Lega din cei 32 de candidați. Sunt primul cetățean român care intră în Consiliul Local din Prato și în același timp primul cetățean străin care ocupă o astfel de funcție”, spunea Claudiu Stănășel, în iulie 2020, într-un interviu acordat .

Dreapta este favorită la alegerile din Italia

La , partidul favorit este Frații Italiei (Fratelli d’Italia), condus de Giorgia Meloni, un partid cu origini postfasciste, a înregistrat o creștere fulgerătoare, de la 4% din preferințele alegătorilor în 2018 la 25% din voturi estimate pentru acest an, după ce luptele politice interne au dus la al premierului Mario Draghi.

Făcând campanie cu motto-ul „Dumnezeu, familie și patrie”, Meloni a pus în alertă oponenții care spun că ascensiunea ei la putere va pune în pericol democrația, va anula drepturile civile și va împinge țara mai aproape de partidele naționaliste și de extremă dreapta, cum ar fi cel al premierului maghiar Victor Orban, Fidesz, și partidul Vox din Spania. Timp de 10 ani, politicile ei emblematice s-au bazat pe criticarea lobby-urilor în favoarea „imigranților ilegali” și pentru drepturile homosexualilor și pe criticarea Uniunii Europene.

Pentru a câștiga alegerile, ea și-a unit forțele cu partidul anti-migrație al lui Matteo Salvini, Lega, și cu Forza Italia al fostului prim-ministru Silvio Berlusconi.