Un român din Italia a dat lovitura la pariuri! Ce va face cu banii după ce a câștigat aproape 200.000 de euro

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Un român a devenit protagonistul unei povești incredibile în Italia, acolo unde a câștigat aproape 200.000 de euro la pariuri sportive. Totul s-a întâmplat pe 12 octombrie 2026, într-o agenție din localitatea Cornuda, provincia Treviso, situată în nordul Peninsulei.

Cum a câștigat un român 191.800 de euro la pariuri sportive. A repetat de patru ori aceeași combinație

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, locuiește în Pederobba și este un client obișnuit al agenției respective. Acesta a reușit să anticipeze numărul de goluri marcate în șase partide de fotbal, iar inspirația sa i-a adus o sumă care i-ar putea schimba radical situația financiară.

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Conform publicației italiene , , pentru care a indicat corect numărul de goluri. Detaliul spectaculos este că bărbatul a decis să joace de patru ori aceeași combinație. Fiecare dintre cele patru pariuri i-a adus aproximativ 48.000 de euro, astfel că suma totală încasată s-a ridicat la 191.800 de euro.

Performanța a reprezentat o premieră pentru agenția administrată de David Ronzani, o afacere de familie care funcționează de aproximativ 50 de ani. Niciun alt client nu mai obținuse un câștig atât de mare în întreaga istorie a acesteia. Proprietarul a povestit că românul a revenit la agenție extrem de emoționat, tremurând și cu greu reușind să realizeze dimensiunea câștigului.

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Ce va face românul cu banii câștigați

Deși a încasat o sumă uriașă, câștigătorul nu intenționează sau pe alte pariuri. Românul și-a stabilit deja prioritățile, iar acestea sunt legate de achitarea datoriilor și de investițiile imobiliare. „A decis deja cum va folosi banii: cu o parte își va achita ratele creditului ipotecar pe care îl plătea, iar cu restul va cumpăra un apartament pe care să-l dea în chirie”, a explicat David Ronzani, potrivit publicației italiene.

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Interesant este că bărbatul nu se află la primul câștig important din pariuri sportive. În urmă cu aproximativ doi ani, acesta a mai încasat 9000 de euro, după un pariu plasat la o altă agenție.