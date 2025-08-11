Un român din Italia a fost abandonat pe un câmp de angajatorul său, după un accident de muncă. Mihai a fost găsit agonizând

Mihai Opulele, un muncitor român în vârstă de 48 de ani, a fost rănit grav în timpul programului de lucru. În loc să fie dus la spital, angajatorul său l-a abandonat pe un câmp. Acesta a fost găsit de un trecător câteva ore mai târziu.

Muncitor român rănit și abandonat pe un câmp

Mihai muncea fără forme legale pe un șantier din localitatea Ciriè, provincia Torino, moment în care . Acesta lucra la o vilă situată pe via dei Pioppi. În acel moment, decizia angajatorului său a fost de a-l lua cu mașina și a-l , la câțiva kilometri, conform .

De asemenea, superiorul său l-a dus la marginea localității, într-o zonă izolată, pentru a nu fi găsit. Câteva ore mai târziu, totuși, un bărbat a trecut prin zonă și l-a găsit pe Mihai inconștient și plin de sânge. Acela a fost momentul în care au fost alertate autoritățile.

Medicii de la spitalul din Ciriè susțin că bărbatul este în stare critică. Carabinierii au deschis o anchetă și așa i-au identificat pe responsabili. În vizor au intrat proprietarul imobilului aflat în cosntrucție, un militar al Armatei, soția acestuia și inginerul diriginte de șantier, conform sursei citate.

Motivul pentru care Mihai a fost lăsat să agonizeze pe un câmp

Cele patru persoane implicate sunt cercetate pentru omisiune de acordare a ajutorului, vătămare corporală și abandonarea unei persoane aflate în imposibilitatea de a se îngriji.

De asemenea, primele rapoarte arată că proprietarul casei a fost cel care a cerut ca Mihai să fie scos de pe șantier pentru a nu se afla despre accident. Motivul? Cei patru le-au spus carabinierilor că de „frică” nu au alertat autoritățile.

Șantierul pe care s-a produs accidentul a fost sigilat de polițiști. În același timp, acolo s-au găsit mai multe nereguli privind securitatea în muncă, inclusiv lipsa schelelor și indicii că balconul prăbușit nu fusese ancorat corespunzător de perete.