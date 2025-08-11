News

Un român din Italia a fost abandonat pe un câmp de angajatorul său, după un accident de muncă. Mihai a fost găsit agonizând

Codrina Menţel
11.08.2025 | 22:54
Un român din Italia a fost abandonat pe un câmp, după un accident de muncă. Mihai a fost găsit agonizând. Foto: hepta.ro/ colaj Fanatik

Mihai Opulele, un muncitor român în vârstă de 48 de ani, a fost rănit grav în timpul programului de lucru. În loc să fie dus la spital, angajatorul său l-a abandonat pe un câmp. Acesta a fost găsit de un trecător câteva ore mai târziu.

Mihai muncea fără forme legale pe un șantier din localitatea Ciriè, provincia Torino, moment în care un balcon s-a prăbușit peste el. Acesta lucra la o vilă situată pe via dei Pioppi. În acel moment, decizia angajatorului său a fost de a-l lua cu mașina și a-l abandona pe un câmp, la câțiva kilometri, conform Corriere Torino.

De asemenea, superiorul său l-a dus la marginea localității, într-o zonă izolată, pentru a nu fi găsit. Câteva ore mai târziu, totuși, un bărbat a trecut prin zonă și l-a găsit pe Mihai inconștient și plin de sânge. Acela a fost momentul în care au fost alertate autoritățile.

Medicii de la spitalul din Ciriè susțin că bărbatul este în stare critică. Carabinierii au deschis o anchetă și așa i-au identificat pe responsabili. În vizor au intrat proprietarul imobilului aflat în cosntrucție, un militar al Armatei, soția acestuia și inginerul diriginte de șantier, conform sursei citate.

Motivul pentru care Mihai a fost lăsat să agonizeze pe un câmp

Cele patru persoane implicate sunt cercetate pentru omisiune de acordare a ajutorului, vătămare corporală și abandonarea unei persoane aflate în imposibilitatea de a se îngriji.

De asemenea, primele rapoarte arată că proprietarul casei a fost cel care a cerut ca Mihai să fie scos de pe șantier pentru a nu se afla despre accident. Motivul? Cei patru le-au spus carabinierilor că de „frică” nu au alertat autoritățile.

Șantierul pe care s-a produs accidentul a fost sigilat de polițiști. În același timp, acolo s-au găsit mai multe nereguli privind securitatea în muncă, inclusiv lipsa schelelor și indicii că balconul prăbușit nu fusese ancorat corespunzător de perete.

