Un român în vârstă de 41 de ani a murit în urma unei explozii puternice produse în Spania. Video

O explozie puternică s-a produs joi la o stație de biodiesel dintr-un oraș din nordul Spaniei. Doi angajați ai unității au murit, printre care și un român.

Presa iberică informează că explozia s-a produs în jurul orei 12:45, într-o parte a fabricii cu patru rezervoare de combustibil.

Serviciile de urgență ajunse la locul evenimentului au confirmat decesul a două persoane și au evacuat uzina.

”Ne pare rău, dar suntem în stare de șoc și nu mai putem vorbi”, a spus, pentru publicația , unul dintre lucrătorii acestei fabrici, înconjurat de unii dintre colegii săi, toți vizibil afectați de cele întâmplate.

Conform datelor , cele două persoane decedate ar fi un și un spaniol, fiul patronului.

În ceea ce-l privește pe conaționalul nostru, acesta avea 41 de ani și era din Ungureni, județul Maramureș. Acesta era căsătorit și locuia alături de soție și de cei doi copii de mai mulţi ani în Spania.

At least two people have been killed in an explosion at a biodiesel production plant in the northern Spain region of La Rioja

— TRT World Now (@TRTWorldNow)