Un român, la un pas de tragedie într-un avion care zbura spre Istanbul. Motorul a luat foc după decolare: „Doamne, voia Ta să se facă”

Un român a trecut prin momente cumplite în timp ce se afla într-un avion Turkish Airlines care decolase din Bangladesh și se îndrepta spre Istanbul. La doar câteva minute după ce avionul s-a ridicat de la sol, unul dintre motoare a început să scoată fum și a luat foc. Piloții au decis imediat să revină la sol, dar procedura a fost complicată din cauza cantității mari de combustibil.

Motorul unui avion a luat foc imediat după decolare. Un român se afla la bord

Pentru a reduce , aeronava a survolat zona timp de aproape o oră, timp în care pasagerii au trăit clipe de panică totală. Un român pe nume Avram Gal se afla la bord în acel moment și a povestit experiența pe contul său personal de socializare. Potrivit acestuia, toți oamenii din avion plângeau și se rugau.

„Când Dumnezeu te iubește! Azi am trăit o experiență pe care nu am avut-o până acum. M-am îmbarcat liniștit în avionul Turkish Airlines, pe ruta Bangladesh – Istanbul. După ce am spus rugăciunea pe care o rostim cu toții înainte de un zbor de 8 ore, am decolat.

La mai puțin de câteva minute, motorul avionului a luat foc, iar timp de o oră am survolat zona pentru a scăpa de combustibil. În acele momente, am rostit doar atât: „Doamne, voia Ta să se facă.” În avion era o liniște de mormânt, ca și cum toți așteptau o sentință”, a povestit românul.

„Indiferent câți bani ai sau cât de important te crezi, viața ta atârnă de un fir de ață”

, într-o stare de tensiune maximă, piloții au reușit să aterizeze în siguranță. Echipele de intervenție erau deja pregătite pe pistă, iar pompierii au acționat rapid. Nimeni nu a fost rănit, însă toți pasagerii au fost marcați de șocul trăit.

„Două pasagere plângeau, neștiind cum să reacționeze. După aproximativ 30 de minute, pilotul a anunțat că vom încerca o aterizare în urma aprinderii motorului. Vocea lui calmă și experiența sa ne-au ajutat pe toți să ne liniștim. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al piloților, am aterizat cu bine pe aeroport, iar pompierii și echipele de intervenție au reacționat prompt.

Este o remarcă importantă: indiferent de câți bani ai sau cât de important te crezi, viața ta atârnă de un fir de ață! Fiți buni și iertători, pentru că nu știm ziua în care vom părăsi acest pământ!”, a povestit acesta. Avram Gal a ținut să le mulțumească piloților avionului pentru stăpânirea de sine și profesionalismul de care au dat dovadă pe toată perioada stării de panică.