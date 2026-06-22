Un român, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale! Care e capitolul la care legenda din Generația de Aur depășește nume uriașe din istoria fotbalului

Naționala din Curacao a obținut primul punct din istorie la Cupa Mondială după 0-0 cu Ecuador, iar eroul insularilor a fost portarul Eloy Room, care a avut nu mai puțin de 15 intervenții în duelul contra sud-americanilor. Acesta nu a reușit însă să depășească prestația lui Bogdan Stelea (58 de ani) de la turneul final din 1998, portarul român fiind pe locul 2 într-un top al celor mai multe goluri prevenite într-un meci de la Cupa Mondială.
Pornind de la prestația lui Eloy Room în meciul cu Ecuador, experții de la Opta au realizat un top al portarilor care au prevenit cele mai multe goluri într-un meci de la Cupa Mondială din 1966 încoace, bazat pe statistica „Expected goals on target (xGOT)”, care calculează câte goluri ar fi trebuit să marcheze o echipă pe baza calității șuturilor trimise pe spațiul porții.
Evoluția de nota 10 a portarului din Curacao în duelul cu Ecuador ocupă locul 8 în acest clasament, condus de americanul Tim Howard, care a avut o prestație legendară în meciul cu Belgia de la Cupa Mondială din 2014, când a prevenit 4.52 goluri, însă nu a putut evita eșecul, europenii câștigând cu 2-1 după prelungiri. Pe locul 2 în clasamentul realizat de Opta, conform The Athletic, se află însă Bogdan Stelea, care a prevenit 3.13 goluri în meciul România – Croația din 1998, ultimul pe care l-au jucat „tricolorii” la turneul final.
Din nefericire, prestația senzațională a lui „Arnold” nu a adus calificarea, România fiind eliminată în optimi. Croații au câștigat cu 1-0, singurul fotbalist care a reușit să îl învingă pe Bogdan Stelea fiind Davor Suker, golgheterul acelui turneu final, dintr-o lovitură de la 11 metri. Rezumatul partidei poate fi urmărit AICI. Podiumul este completat de suedezul Ronnie Hellstrom, care a prevenit 2.96 goluri în meciul cu Brazilia (1-1) din 1978.
Bogdan Stelea a evoluat în 6 partide pentru naționala României la Cupa Mondială. Acesta a fost convocat pentru turneul final din 1990, însă nu a jucat în niciun meci în Italia, Emeric Ienei preferând să mizeze pe experiența lui Silviu Lung. În 1994, Stelea a fost titular în primele două partide, 3-1 cu Columbia și 1-4 cu Elveția.
Mai apoi însă, Anghel Iordănescu l-a titularizat pe Florin Prunea, care a comis cea mai faimoasă eroare din istoria fotbalului românesc în meciul din sferturi contra Suediei. În 1998, Bogdan Stelea a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de „tricolori” la turneul final din Franța: 1-0 cu Columbia, 2-1 cu Anglia și 1-1 cu Tunisia în grupă și 0-1 cu Croația în optimi.