Sport

Un român, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale! Care e capitolul la care legenda din Generația de Aur depășește nume uriașe din istoria fotbalului

O prestație de la Cupa Mondială din această vară a readus în prim-plan evoluția incredibilă a unui internațional român la turneul final din 1998. Cine este „tricolorul” care se află pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale.
Bogdan Mariș
22.06.2026 | 06:40
Un roman pe locul 2 in istoria Cupei Mondiale Care e capitolul la care legenda din Generatia de Aur depaseste nume uriase din istoria fotbalului
SPECIAL FANATIK
Bogdan Stelea (58 de ani) se află pe locul 2 într-o ierarhie realizată pe baza meciurilor disputate la Cupa Mondială în ultimii 60 de ani. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Naționala din Curacao a obținut primul punct din istorie la Cupa Mondială după 0-0 cu Ecuador, iar eroul insularilor a fost portarul Eloy Room, care a avut nu mai puțin de 15 intervenții în duelul contra sud-americanilor. Acesta nu a reușit însă să depășească prestația lui Bogdan Stelea (58 de ani) de la turneul final din 1998, portarul român fiind pe locul 2 într-un top al celor mai multe goluri prevenite într-un meci de la Cupa Mondială.

Bogdan Stelea, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale. Cine este singurul portar care îl depășește

Pornind de la prestația lui Eloy Room în meciul cu Ecuador, experții de la Opta au realizat un top al portarilor care au prevenit cele mai multe goluri într-un meci de la Cupa Mondială din 1966 încoace, bazat pe statistica „Expected goals on target (xGOT)”, care calculează câte goluri ar fi trebuit să marcheze o echipă pe baza calității șuturilor trimise pe spațiul porții.

ADVERTISEMENT

Evoluția de nota 10 a portarului din Curacao în duelul cu Ecuador ocupă locul 8 în acest clasament, condus de americanul Tim Howard, care a avut o prestație legendară în meciul cu Belgia de la Cupa Mondială din 2014, când a prevenit 4.52 goluri, însă nu a putut evita eșecul, europenii câștigând cu 2-1 după prelungiri. Pe locul 2 în clasamentul realizat de Opta, conform The Athletic, se află însă Bogdan Stelea, care a prevenit 3.13 goluri în meciul România – Croația din 1998, ultimul pe care l-au jucat „tricolorii” la turneul final.

Din nefericire, prestația senzațională a lui „Arnold” nu a adus calificarea, România fiind eliminată în optimi. Croații au câștigat cu 1-0, singurul fotbalist care a reușit să îl învingă pe Bogdan Stelea fiind Davor Suker, golgheterul acelui turneu final, dintr-o lovitură de la 11 metri. Rezumatul partidei poate fi urmărit AICI. Podiumul este completat de suedezul Ronnie Hellstrom, care a prevenit 2.96 goluri în meciul cu Brazilia (1-1) din 1978.

ADVERTISEMENT
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi24.ro
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară

Topul portarilor care au prevenit cele mai multe goluri la Cupa Mondială din 1966 încoace

  1. Tim Howard (SUA – Belgia 1-2, 2014) – 4.52 goluri prevenite
  2. Bogdan Stelea (România – Croația 0-1, 1998) – 3.13 goluri prevenite
  3. Ronnie Hellstrom (Suedia – Brazilia 1-1, 1978) – 2.96 goluri prevenite
  4. Wojciech Szczesny (Polonia – Arabia Saudită 2-0, 2022) – 2.69 goluri prevenite
  5. Edwin van der Sar (Olanda – Brazilia 1-1, 2-4 pen., 1998) – 2.67 goluri prevenite
  6. Ramon Quiroga (Peru – Scoția 3-1, 1978) – 2.65 goluri prevenite
  7. Ferenc Meszaros (Ungaria – Argentina 1-4, 1982) – 2.61 goluri prevenite
  8. Eloy Room (Curacao – Ecuador 0-0, 2026) – 2.48 goluri prevenite
  9. Ubaldo Fillol (Argentina – Polonia 2-0, 1978) – 2.34 goluri prevenite
  10. Enrico Albertosi (Italia – Germania de Vest 4-3, 1970) – 2.27 goluri prevenite

În câte partide a evoluat Bogdan Stelea la Cupa Mondială

Bogdan Stelea a evoluat în 6 partide pentru naționala României la Cupa Mondială. Acesta a fost convocat pentru turneul final din 1990, însă nu a jucat în niciun meci în Italia, Emeric Ienei preferând să mizeze pe experiența lui Silviu Lung. În 1994, Stelea a fost titular în primele două partide, 3-1 cu Columbia și 1-4 cu Elveția.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: E OUT, după o decizie aproape nemaivăzută în 96 de ani la...
Digisport.ro
Neverosimil: E OUT, după o decizie aproape nemaivăzută în 96 de ani la Cupă Mondială!

Mai apoi însă, Anghel Iordănescu l-a titularizat pe Florin Prunea, care a comis cea mai faimoasă eroare din istoria fotbalului românesc în meciul din sferturi contra Suediei. În 1998, Bogdan Stelea a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de „tricolori” la turneul final din Franța: 1-0 cu Columbia, 2-1 cu Anglia și 1-1 cu Tunisia în grupă și 0-1 cu Croația în optimi.

ADVERTISEMENT
  • 3 goluri a primit România la Cupa Mondială din 1998
  • 2009 este anul în care Bogdan Stelea și-a încheiat cariera de fotbalist

 

  • 2.45 este cota oferită de MaxBet pentru pronosticul „Sub 2.5 goluri” la meciul Curacao – Coasta de Fildeș
Mihai Stoica, furios după transferul la care FCSB a renunțat: „Este ireal ce...
Fanatik
Mihai Stoica, furios după transferul la care FCSB a renunțat: „Este ireal ce au propus! Am totul scris”
Noua Zeelandă – Egipt 1-3, în grupa G de la CM 2026, etapa...
Fanatik
Noua Zeelandă – Egipt 1-3, în grupa G de la CM 2026, etapa 2
Uruguay – Capul Verde 2-2, în grupa H de la CM 2026, etapa...
Fanatik
Uruguay – Capul Verde 2-2, în grupa H de la CM 2026, etapa 2
Tags:
Parteneri
Ce i-a avertizat Nicolae Ceaușescu pe jucătorii Stelei după succesul de la Sevilla:...
iamsport.ro
Ce i-a avertizat Nicolae Ceaușescu pe jucătorii Stelei după succesul de la Sevilla: 'M-au luat căldurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!