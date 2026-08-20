Un român, peste starurile Europei în FC 27! Este în TOP 3 cei mai rapizi fotbaliști din noul joc

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În doar câteva săptămâni se va lansa oficial noul FC 27, unul dintre cele mai iubite jocuri de fotbal virtual. Tot felul de topuri au început deja să apară pe internet, iar un fotbalist român se află pe locul 3 în clasamentul celor mai rapizi jucători.

Andrei Rațiu, „rachetă” în FC 27! Românul este în TOP 3 cei mai rapizi jucători

Pe măsură ce lansarea se apropie, în mediul online au început să apară informații despre . Viteza este, an de an, unul dintre cele mai importante atribute din joc, în special în modul Ultimate Team. România are un reprezentant care stă excelent la acest capitol: Andrei Rațiu.

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Fundașul dreapta de la Rayo Vallecano are un rating impresionant la viteză. Internaționalul român apare cu 94 la Pace, ceea ce îl plasează printre cei mai rapizi fotbaliști din noul joc. Rațiu are 93 la accelerație și 92 la viteza de sprint. De altfel, este cel mai bine cotat jucător român din joc.

Kylian Mbappe, cel mai rapid jucătpr din FC 27

Performanța nu reprezintă o surpriză pentru cei care l-au urmărit în La Liga. Viteza a devenit una dintre principalele arme ale fundașului român. În sezonul trecut, Rațiu a ajuns la 35,77 km/h, fiind prezentat drept cel mai rapid jucător din campionatul Spaniei într-un clasament al vitezelor maxime atinse.

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7, cu un rating de 96 la viteză. Francezul este urmat de Adeyemi, noul atacant al Barcelonei, care se apropie cu un rating de 95, la egalitate cu Burke, de la Union Berlin. Podiumul este completat de mai mulți jucători cu 94 la viteză, printre care se numără și Andrei Rațiu, Nuno Mendes sau Frimpong.