Sport

Un român, peste starurile Europei în FC 27! Este în TOP 3 cei mai rapizi fotbaliști din noul joc

Un fotbalist român se numără printre cei mai rapizi jucători din FC 27. Internaționalul a primit un rating impresionant la viteză și apare în TOP 3. Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu
20.08.2026 | 17:30
Un roman peste starurile Europei in FC 27 Este in TOP 3 cei mai rapizi fotbalisti din noul joc
ULTIMA ORĂ
Andrei Rațiu, „rachetă” în FC 27! Românul este în TOP 3 cei mai rapizi jucători
ADVERTISEMENT

În doar câteva săptămâni se va lansa oficial noul FC 27, unul dintre cele mai iubite jocuri de fotbal virtual. Tot felul de topuri au început deja să apară pe internet, iar un fotbalist român se află pe locul 3 în clasamentul celor mai rapizi jucători.

Andrei Rațiu, „rachetă” în FC 27! Românul este în TOP 3 cei mai rapizi jucători

Pe măsură ce lansarea se apropie, în mediul online au început să apară informații despre ratingurile fotbaliștilor. Viteza este, an de an, unul dintre cele mai importante atribute din joc, în special în modul Ultimate Team. România are un reprezentant care stă excelent la acest capitol: Andrei Rațiu.

ADVERTISEMENT

Fundașul dreapta de la Rayo Vallecano are un rating impresionant la viteză. Internaționalul român apare cu 94 la Pace, ceea ce îl plasează printre cei mai rapizi fotbaliști din noul joc. Rațiu are 93 la accelerație și 92 la viteza de sprint. De altfel, este cel mai bine cotat jucător român din joc.

Kylian Mbappe, cel mai rapid jucătpr din FC 27

Performanța nu reprezintă o surpriză pentru cei care l-au urmărit în La Liga. Viteza a devenit una dintre principalele arme ale fundașului român. În sezonul trecut, Rațiu a ajuns la 35,77 km/h, fiind prezentat drept cel mai rapid jucător din campionatul Spaniei într-un clasament al vitezelor maxime atinse.

ADVERTISEMENT
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp...
Digi24.ro
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea

Kylian Mbappe rămâne cel mai rapid jucător din FC 27, cu un rating de 96 la viteză. Francezul este urmat de Adeyemi, noul atacant al Barcelonei, care se apropie cu un rating de 95, la egalitate cu Burke, de la Union Berlin. Podiumul este completat de mai mulți jucători cu 94 la viteză, printre care se numără și Andrei Rațiu, Nuno Mendes sau Frimpong.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
Un portar care a fost votat cel mai atrăgător fotbalist se iubește cu...
Fanatik
Un portar care a fost votat cel mai atrăgător fotbalist se iubește cu o româncă. Imaginile spun totul
Primele măsuri după intrarea CFR-ului în insolvență! Răzvan Zăvăleanu, veste proastă pentru Marius...
Fanatik
Primele măsuri după intrarea CFR-ului în insolvență! Răzvan Zăvăleanu, veste proastă pentru Marius Șumudică
TVR a câștigat drepturile de televizare în fața lui Digi Sport! Postul public...
Fanatik
TVR a câștigat drepturile de televizare în fața lui Digi Sport! Postul public plătește o avere
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | E gata: primul transfer pentru Șumudică după revenirea la CFR! Un...
iamsport.ro
BREAKING | E gata: primul transfer pentru Șumudică după revenirea la CFR! Un internațional semnează cu clujenii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!