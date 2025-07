Un român plecat din țară acum 25 de ani face legea la capătul lumii cu afacerea sa: „Prețul e mult mai mic”

Un român a reușit să dea lovitura cu afacerea sa, taman la capătul lumii, într-o țară în care puțini ajung, dar care pentru el înseamnă acum acasă.

Un român a dat lovitura la capătul lumii. Trăiește din propria sa afacere la 17.000 de kilometri distanță de țară

Un bărbat din Sibiu, specializat în zootehnie, a plecat din țară în urmă cu 25 de ani, în , loc în care a descoperit ce înseamnă o viață simplă și frumoasă, însă pentru lucrurile de care se bucură acum a muncit pe brânci.

ADVERTISEMENT

La început, bărbatul a muls vacile la o din țara aflată la 17.300 de kilometri distanță, iar cu trecerea timpului a reușit să își deschidă propria sa afacere, având ferma sa.

Sibianul, totul despre drumul său spre succes

Bărbatul care și-a îndeplinit marele vis, de a trăi viața pe care și-a dorit-o într-o țară care îi amintește de locul de baștină datorită reliefului, a povestit în cadrul unui vlog de pe YouTube cum a ajuns de la un simplu văcar la fermier de invidiat în Noua Zeelandă.

ADVERTISEMENT

„Am venit în 2000. Ferma asta o am din 2012. În primul rând am venit pentru relieful asemănător cu zona Sibiului, aici în sud, cu munții aproape. Nu avem ocean în Sibiu, bineînțeles. Râuri bune de pescuit, lacuri frumoase. Mi-a plăcut întotdeauna pescuitul. Sunt multe stațiuni de ski. Fiind absolvent de zootehnie în România, am avut oportunitatea să găsesc de muncă aici, la vaci.

A fost o pasiune pentru animale. Am descoperit că e o afacere bună în Noua Zeelandă, o posibilitate de a crește ca afacere. Să ajung să am o fermă de 200 de hectare… Sunt ale mele. Mai închiriez încă vreo 35 ca să fac furaje destule. Vând și furaje, iarbă de siloz, porumb de siloz. Avem motocicletele de fermă, care sunt caii moderni”, povestit sibianul în

ADVERTISEMENT

Afaceristul român care trăiește exclusiv din îngrijirea vacilor și vânzările de furaje a mai spus că și-a dat seama că nu totul e despre bani în viață, căci a făcut cașcaval serios când se ocupa doar de mulsul vacilor.

ADVERTISEMENT

„Fermă de vaci, dar nu sunt vaci de lapte. Sunt vaci de lapte, dar nu se mulg aici. Le cresc de când sunt micuțe, iar când sunt gata de fătat le trimit în fermele de proveniență, care mă plătesc pe săptămână să am grijă de vaci, când opresc lactația acolo le trimit aici peste iarnă, în repaos mamar. Ăsta e mare parte din afacerea mea, din businessul ăsta”, a completat fermierul.

Cât costă un kilogram de carne de vită luat din abator, comparativ cu prețurile din România. Cum trăiește la țară, un român, la capătul lumii

Un alt lucru interesant pe care l-a dezvăluit în vlogul de pe YouTube este faptul că prețul unui kilogram de carne de vită luat din abator este mai mic decât în România și, de asemenea, că statul neozeelandez nu îi ajută cu bani pe fermieri pentru că astfel ar încuraja neproductivitatea.

„La abator, prețul este mult mai mic ca în România. Aici iei cam trei dolari neozeelandezi pe kilogram, în România iei trei euro.

În România ai subvenții, dar aici nu sunt deloc, pentru absolut niciun fermier. Niciun fermier nu primește niciun ban de la stat. De ce să încurajeze statul neproductivitatea, să cheltuiască pe lucruri neproductive? Trebuie să ajungi la o decență în cheltuieli, să îți dai seama ce e important și ce nu”, a completat românul stabilit la capătul lumii. Legat de traiul de acolo, a spus că viața la țară nu e atât de modernă pe cât și-ar imagina unii, dat fiind că vorbim despre o țară destul de dezvoltată: „Iarna-i lungă și dacă nu ai lemne e rău. Nu avem încălzire centrală, pe lemne ne încălzim. Facem mâncarea pe soba de lemne, acolo gătim”.

Noua Zeelandă, în topul țărilor cu cele mai mari exporturi de lactate

Noua Zeelandă este în topul țărilor care exportă cele mai multe lactate, asta deși vorbim despre un stat destul de mic, cu doar 10 milioane de vaci de lapte. La capitolul producției de lapte, pe primul loc este India, însă în cazul țării cu peste un miliard de locuitori vorbim și despre un consum intern uriaș.

În anul 2024, Noua Zeelandă ocupa locul 8 în clasamentul exporturilor de produse din lapte. Noua Zeelandă mai e cunoscută și pentru producția de carne de miel, lână (de la oile Merino și alte rase), vin, lemn și produse forestiere, kiwi, mere, avocado, pește și fructe de mare.