Un român și-a găsit Mercedesul dezmembrat în parcare. Hoții au furat tot ce au putut, inclusiv volanul

Bolidul de lux fusese lăsat într-o parcare a unei fabrici, însă hoții au pus ochii pe această mașină și au dezmembrat-o piesă cu piesă.

Mercedes dezmembrat de hoți în Italia

Au reușit să plece acasă cu multe piese de valoare, inclusiv cu volanul, după o lovitură în regiunea Veneto. Conform larena.it, bărbatul intrase într-o fabrică, astfel că a lăsat în parcare mașina, doar ca să fie șocat când s-a întors.

”Incredibil! mea pentru a arăta ce mi s-a întâmplat, cerând ajutor, dar mi-au răspuns persoane din Padova, Milano și din multe alte provincii, spunând că același lucru li s-a întâmplat și lor. E o nebunie! În acele zile mă întorsesem acasă pentru înmormântarea fratelui meu.

Când am aflat de furt, am intrat pe site-urile unde sunt puse piese de schimb în vânzare și am găsit unele de la modelul meu de mașină, dar când am întrebat vânzătorul de unde proveneau m-a blocat”, a transmis pe Facebook Constantin, românul păgubit.

Bărbatul spune că asigurarea nu îl ajută, pentru că aceasta acoperă doar furtul total al mașinii, nu doar și furtul de piese, chiar dacă mașina a fost realmente dezmembrată de hoți

“Asigurarea acoperă doar furtul total, dar nu și pe cel al unor componente, chiar dacă sunt esențiale pentru funcționarea acesteia, dar în orice caz parcă nu aș avea mașina.

Am depus plângere, sperând că imaginile de pe camerele de supraveghere poziționate lângă piață vor face lumină”, a transmis românul, care trebuie să scoată din buzunarul propriu 14.000 de euro pentru a putea circula din nou cu mașina.

Hoții par să țintească mașinile de lux tip Mercedes. chiar în fața casei. În Marea Britanie, la mii de kilometri depărtare de Italia, hoții au procedat similar cu o mașină Mercedes C-Class AMG, parcată chiar în fața casei unde locuia proprietarul.

Aceștia au demontat ușile mașinii, capota, capacul portbagajului, roțile și scaunele din față. Practic, din mașină nu mai rămăsese aproape nimic, spre șocul oamenilor din zonă.