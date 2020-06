Un român stabilit în New York, dezvăluiri uluitoare din mijlocul pandemiei: “A fost ca o imagine șocantă, desprinsă dintr-un film de groază” Exclusiv

Noul coronavirus a făcut ravagii în Statele Unite ale Americii. Peste 116.000 de americani și-au pierdut viața din cauza viurusului COVID-19, cea mai afectată zonă fiind cea a New York-ului, cu peste 30.000 de decese înregistrate.

FANATIK a stat de vorbă cu Ciprian Grosu, un multiplu campion la culturism stabilit în New York, despre efectele pe care le-a avut coronavirusul în Statele Unite ale Americii, țara care a avut cel mai mult de suferit din cauza COVID-19.

Ciprian este de părere că numerele deceselor au fost mult umflate de autorități și consideră că această criză a noului coronavirus a avut și o conotație politică puternică. Deși trăiește în New York, zonă care a înregistrat 30.000 de decese COVID-19, Grosu susține că nu știe pe nimeni care să fi suferit de COVID-19.

Salut, Ciprian. Zona New York-ului a fost cea mai lovită de coronavirus din lume și încă pericolul nu a trecut. Cum ai trăit pandemia?

– Pe timpul pandemiei nu am purtat niciodată mască sau mănuși. Nu am stat în casă nici măcar o zi. Am fost la sală zilnic antrenându-mă alături de soție și colegii de echipă pentru următorul sezon competițional. Deși totul a fost închis, am cheia de la sală și am putut merge oricând am dorit. Am avut prieteni care s-au panicat pentru câteva săptămâni după care și-au dat și ei seama că nu este așa cum este prezentat la tv. Acest virus există, dar rata mortalității a fost de 0.26%. Atenție 0.26%! Și poate afecta oamenii care au deja o condiție medicală precară. Statul în izolare și panica pot afecta mai grav decât acest virus.

Doar în New York au decedat peste 30.000 de oameni. De ce a fost orașul în care trăiești cel mai mare focar din lume? Știi vreo explicație?

– În New York era de așteptat sa fie unul dintre focare. Guvernatorul statului a cerut cu disperare ventilatoare președintelui Trump pentru ca apoi, la câteva zile distanță, să fie găsite în depozit sute de ventilatoare neutilizate. Fiecare ventilator utilizat pe perioada pandemiei a fost subvenționat de guvern cu sume între 36.000$-45.000$. Numărul cazurilor a crescut alarmant pentru că a fost o ocazie bună pentru a asigura bugetul statului New York care în ianuarie era pe minus cu 6 miliarde. După ce Trump a trimis o comisie federală să investigheze cazurile decedaților de coronavirus, numerele au scăzut la jumătate. Vreau să precizez că în fiecare an în America mor între 40.000 și 80.000 de oameni doar în sezonul de iarnă din cauza gripei. Deși sunt vaccine antigripale oferite gratis la orice farmacie, zeci de mii de oameni mor în fiecare sezon deși, repet, există un vaccin. Anul acesta doar 27.000 de oameni au decedat de gripă, oare cum diferența asta mare? Oare nu mulți oameni decedați de alte boli au fost diagnosticați cu acest virus?!

“Am sute de prieteni și cunosc mii de oameni în America, dar nu știu pe nimeni să fi avut acest virus. Foarte curios….”

Ai avut prieteni care au suferit de coronavirus? Cum l-au contractat?

– Am sute de prieteni și cunosc mii de oameni în America, dar nu știu pe nimeni să fi avut acest virus. Foarte curios….

Sportivii de performanță, ca tine, au trebuit să își oprească activitatea în pandemie. Tu cum te-ai antrenat?

– Nu am pierdut niciun antrenament pe toată perioada pandemiei, așa cum am spus, m-am antrenat, am fost în parc și m-am bucurat de fiecare moment de liniște alături de soție în orașul care nu dormea niciodată, până la pandemie. O imagine șocantă, desprinsă parcă dintr-un film de groază cu un oraș părăsit unde foarte rar mai vezi sau auzi pe altcineva.

“Aștept cu nerăbdare să ne întoarcem la normal, dar cred că nimic nu va mai fi la fel”

Anul 2020 a fost un an nebun, mai ales în New York. Întâi a fost pandemia de coronavirus, acum sunt protestele. Cum ai trecut prin toate astea?

Singurul lucru care chiar îmi lipsește este locul de muncă. În rest, 2020 a fost relaxant pentru mine, m-am focusat pe mine, familie și lucruri care în mod normal nu aș fi avut timp să le fac. Aștept cu nerăbdare să ne întoarcem la normal dar cred că nimic nu va mai fi la fel.

