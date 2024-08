Un român stabilit în Spania, impresionat de cum arată acum țara sa natală. ”România a ajuns mai bine decât toate suratele ei est europene”

Un român stabilit în Spania a stârnit controverse pe rețelele de socializare după ce a spus că țara sa natală a evoluat mult față de cum o știa și că a ajuns să întreacă toate țările din estul Europei. Individul a lăudat inclusiv drumurile.

De ce a rămas românul impresionat de țara sa natală

Românul spune că se află într-un tur al Europei, pe care îl face cu mașina. A stat 7 zile în România și . Bărbatul a avut cuvinte de bine și despre prețuri, care în opinia lui sunt mici, dar și despre oamenii pe care i-a întâlnit.

Totodată, românul a fost surprins să constate că a parcurs drumul din Sibiu către capitala Ungariei, Budapesta, în 5 ore, cu 130 de km/h. A mai precizat că nu există un termen de comparație între noi și greci, bulgari sau unguri. ”România le bate la fund de departe”, a insistat individul.

”Am plecat din Romania cu un sentiment de bine, de multumire ca tara mea a ajuns mai bine decat toate suratele ei est europene. Oamenii mai deschisi pe zi ce trece, amabili si prietenosi, servicii bune si ieftine, sosele din ce in ce mai bune sí am ramas uimit de drumul de la Sibiu la Budapesta, pe care l-am facut in 5 ore, cu viteza de 130 km/h.

O sa va povestesc in cateva zile experienta de anul asta din cele 7 zile petrecute in tara noastra.

Nu exista termen de comparatie cu Bulgaria sau Grecia, nu mai zic de Ungaria. Romania le bate la fund de departe”, a notat bărbatul pe pagina de Facebook

Românul, pus la zid de conaționali

Reacțiile internauților nu au ezitat să apară. Unii s-au amuzat copios de cât de mult a lăudat românul țara natală și i-au sugerat să stea mai mult de 7 zile căci își va schimba opinia. Alții i-au scris că regretă că au lăsat străinătatea în favoarea României și că s-ar întoarce oricând de unde au plecat.

”Ma dezamagesti… Hai ca mai cad si eu in butoiul cu melancolie dar deschid repede orice program de stiri din romania si ma vindec instant….”, a comentat un român, în timp ce un altul s-a declarat nemulțumit de irascibilitatea oamenilor și de aglomerația mare.

”Tipule cred ca ai dormit cât ai stat în România și te-ai trezit pe autostrada prin Ungaria, acum îți dai cu părerea”, l-a mai contrazis un alt român pe bărbat. Acesta văzând reacțiile negative a revenit cu o explicație, subliniind că

”Am plecat din Spania cu masina, sa facem un tur al Europei si am trecut prin Italia, am coborat in Grecia cu vaporul, Turcia si Bulgaria, Romania (o saptamana), Ungaria si acum sunt in Austria. Nu vorbesc din auzite, povestesc din “traite”, a mai explicat românul stabilit în Spania.