Un român stabilit în Spania povesteşte ce s-a întâmplat în secţia de votare după decizia de anulare a alegerilor. “Eram speriat, mă simţeam ca un infractor”

Decizia CCR de anulare a primului tur al alegerilor prezidenţiale a venit în plin proces de votare în secţiile din diaspora, astfel că pentru mulţi alegători şi membrii ai secţiilor de votare hotărârea luată la Bucureşti a venit ca un şoc.

“M-am simţit oribil. Totul cu luminile stinse, cu escortă de la serviciul de pază privat”

Mărturia unui român stabilit în Spania, Emilian Rădănuţ, membru al unei secţii de votare, încearcă să surprindă , când au auzit că primul tur de scrutin a fost anulat.

“Noi continuam să votăm, pe la 3 şi jumătate se ştia doar pe surse, dar în momentul ăla chiar aveam votanţi, exista riscul că dacă ne luam după surse să provocăm… omul nu ştie că noi nu avem nicio legătură.

Aveam în jur de 100 de persoane, domnul consul general ne-a sfătuit să continuăm votarea”, a povestit Emilian Rădănuţ, în ordine cronologică întâmplările zilei de vineri, într-o declaraţie pentru .

Între timp a venit şi decizia, iar spiritele s-au încins în secţia de votare. “Pe la 5 jumătate a venit decizia oficială, mi-am băgat eu buletinul să îl scanez şi s-a blocat tableta, a venit mesajul de la STS, m-am uitat la domnul consul şi mi s-a spus că nu se mai poate vota.

S-a provocat o mică altercaţie. Unii votanţi stăteau cu buletinele în mână, ne întrebau ce să facă. Unii au înţeles, alţii au început să le arunce pe acolo”, a mai povestit bărbatul, pentru sursa citată.

El a adăugat chiar că i-a fost frică atunci când şi a ieşit prin spatele clădirii, pentru a nu da ochii cu oamenii revoltaţi care începuseră să vocifereze mânioşi.

“Când am închis poarta, am fost speriat, atât eu cât şi colegii mai tineri, am văzut că un membru de 18 ani chiar am văzut frică în ochii lui, el nici nu realiza ce se întâmplă. Am stins luminile în consulat, ca să aplanăm un pic evenimentul. Afară se ţipa: Hoţii, putiniştii! Aveam un membru care stătea afară şi au început să îl înjure.

Poliţia a venit, dar ce putea face? Toți aveam maşinile afară, eu am ieşit prin garajul consulatului, am intrat într-o clădire lipită. M-am simţit oribil. Totul cu luminile stinse, cu escortă de la serviciul de pază privat.

Când am ieşit afară, la vreo 50 de metri de consulat, ne aştepta şi poliţia. A trebuit să mă întorc, că aveam maşina acolo (…) Am simţit frică, spaimă totală, m-am simţit ca un infractor, parcă făcusem ceva”, a mai spus românul stabilit în Spania.