Un sat din România a rămas izolat de lume. Un drum cu șalupa costă 160 de lei, iar localnicii au pensii de 400 de lei

Mai mulți oameni din zona Deltei au rămas rupți de lume. Compania care operează cursele navale între Tulcea și porturile Chilia, Sulina și Sfântu Gheorghe are în plan să oprească transporturile de pasageri.

Disperare în zona Deltei. Un sat a rămas izolat de lume: ”Așa ceva nu se poate. Rămânem fără pâine, fără apă, fără nimic”

Începând de luni, 27 iunie, într-o acțiune de protest fără precedent, compania Navrom şi-a tras toate navele la cheu, pentru că nu a mai primit bani de la stat.

În acest moment, nu mai există niciun serviciu public de transport în Deltă şi 10.000 de oameni sunt izolaţi.

Singura soluție a localnicilor din zonă sunt bărcile privaților. Pentru acești oameni, apa, pâinea şi alimentele de bază vor deveni un lux dacă situația nu se rezolvă.

Cea mai grea situație o întâlnim în Gorgova, aflat la o oră de mers cu barca de Tulcea.

Oamenii de aici sunt disperați. Pentru ei, apa, pâinea, uleiul, făina, zahărul, sunt alimente de lux. Acestea costă şi de trei ori mai mult decât la oraş. Motivul: magazinele sunt închise în zonă.

”În satul Gorgova, magazinele sunt închise. Cei care aveau astfel de afaceri au pus lacătul pe ușă, pentru că prețurile au ajuns să fie de 3-4 ori mai mari ca în oraș, iar oamenii nu își mai permiteau să cumpere alimente de aici”, notează reporterul , Andreea Filip.

Un drum cu șalupa costă 160 de lei. Localnicii din Gorgova au pensii de 400 de lei

În Gorgova trăiesc aproximativ 150 de suflete. Majoritatea de aici sunt pensionari, cu venituri extrem de modeste.

Din această săptămână, cei care au pensii de 400 de lei nu îşi vor permite să meargă cu şalupa la Tulcea, adică 160 de lei dus-întors.

Vaporul, cu tarif subvenţionat de stat, îi costa doar 18 lei dus-întors. De luni, pasagerul nu mai pleacă din Tulcea.

”Mâine-poimâine am zis că ieşim cu bărcile, blocăm Dunărea şi gata, să vedem, atunci poate ne bagă cineva în seamă, nu? Ieşim toată lumea, care are bărci, care are ce-o fi având, împrumutăm de pe la alţii şi blocăm Dunărea.

Aşa ceva nu se poate, nu? Să rămânem aici izolaţi complet, fără pâine, fără apă, fără alimente, fără nimic”, spune un localnic.

Oamenii din zonă spun că au protestat pe pontonul Navrom, dar se plâng că nu îi aude nimeni.

Compania Navrom dispune de 10 nave de pasageri care operează în Delta Dunării. Sursa citată notează că această firmă, una privată, negociază cu ministerul din poziţia de monopol şi se foloseşte de ea pentru a forţa deconturi despre care oficialii de la transporturi spun că depăşesc contractul semnat.

În replică, reprezentanții Navrom spun că subvenţia nu mai acoperă de mult costul real cu combustibilul.

”Din 1999 până astăzi, noi nu ne-am întâlnit cu o asemenea situaţie. Adică o problemă de decont faţă de cel care finanțează acest serviciu public. Noi putem să facem documente, putem să facem demersuri, dar nu putem să aducem o navă la mal.

Acestea sunt activităţi superspecializate. Comandanţii de navă, căpitanii noştri, timonierii, îmi este teamă de acest lucru, vă spun cu mare, mare sinceritate, dacă oamenii, pentru nesiguranţa locului de muncă, ne părăsesc”, spune Nicolae Chichi, director Navrom.