Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv

Veşti foarte proaste pentru tricolori: Mircea Lucescu e la capătul puterilor şi ia în calcul să se retragă dacă boala nu cedează rapid. "Nimeni nu e mai presus decât Naţionala României, indiferent cum îl cheamă", crede marele antrenor.
Marian Popovici
03.02.2026 | 14:48
Un scenariu "bolnav": fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Sursa: colaj Fanatik
Mircea Lucescu este internat de luni la Spitalul Universitar după ce starea de sănătate a selecţionerului s-a agravat. În aceste condiţii, este pusă sub semnul întrebării prezenţa selecţionerului pe banca naţionalei la meciul de baraj cu Turcia, de pe 26 martie.

Mircea Lucescu, discuţie decisivă cu Răzvan Burleanu!

Din informaţiile FANATIK, Mircea Lucescu va avea o discuţie decisivă cu Răzvan Burleanu săptămâna viitoare. În funcţie de cum se va simţi, există şanse mari ca selecţionerul să renunţe şi să nu mai stea pe banca naţionalei din cauza faptului că este foarte slăbit şi are probleme de sănătate complicate, despre care a scris şi Golazo.

Astfel, „Il Luce” nu mai poate să se ocupe aşa cum îşi doreşte de pregătirea meciului cu Turcia. Dar, în funcţie de starea de sănătate, va avea o discuţie cu preşedintele Răzvan Burleanu şi îi va comunica decizia.

Selecţionerul îşi dă seama că trebuie să fie apt 100% pentru această misiune şi se gândeşte foarte mult la meciul naţionalei României cu Turcia, pe care îl pune pe primul plan, chiar şi acum când starea lui de sănătate este complicată.

„Il Luce” le-a transmis apropiaţilor că nu se simte apt pentru baraj în acest moment!

Din informaţiile noastre, problemele lui Mirce Lucescu au început în prima parte a lunii decembrie. Selecţionerul este din ce în ce mai slăbit, iar problemele, în loc să se rezolve, se accentuează, din păcate. Sistemul imunitar al lui Lucescu este la pământ.

Mircea Lucescu vrea să plece în străinătate şi să îşi facă o serie de investigaţii complexe în următoarele două săptămâni. „Il Luce” le-a transmis apropiaţilor că nu se simte apt pentru baraj în acest moment şi ar vrea să renunţe.

Dar totul ţine de starea lui de sănătate şi de ceea ce se va întâmpla în următoarea săptămână. În funcţie de asta, Mircea Lucescu va lua decizia dacă va continua şi va putea conduce echipa la baraj sau va lăsa pe altcineva.

Gheorghe Hagi, prima variantă de selecţioner!

Răzvan Burleanu a luat în calcul două variante de înlocuire a lui Mircea Lucescu. Prima variantă este Gică Hagi. Preşedintele FRF îl vrea pe Hagi selecţioner, iar motivul principal pentru care Ilie Dumitrescu s-a alăturat FRF este chiar acesta.

Fostul atacant al „Generaţiei de Aur” a venit la Federaţie tocmai pentru că ştia că urmează să vină Gheorghe Hagi pe postul de selecţioner. „Regele” a mai fost selecţioner al României în 2001, la ultimele meciuri din preliminariile CM 2022 şi la barajul de tristă amintire cu Slovenia.

Edi Iordănescu, revenire pe banca naţionalei?!

A doua variantă a lui Răzvan Burleanu este Edi Iordănescu. Liber de contract după despărţirea de Legia Varşovia, fostul selecţioner ar putea reveni după un an şi jumătate. Preşedintele FRF a luat în calcul şi această variantă în cazul în are Gheorghe Hagi nu va accepta să vină în acest moment la echipa naţională, aşa cum s-a mai întâmplat şi la alte negocieri.

Toţi jucătorii îl vor pe Edi Iordănescu, în condiţiile în care antrenorul a creat la prima reprezentativă un grup unit care a mers până în optimile de finală de la Euro 2024.

Însă, totul va depinde de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. În funcţie de cum se va simţi, selecţionerul va avea o discuţie decisivă cu Răzvan Burleanu săptămâna viitoare şi va lua o decizie.

Reacţia FRF după problemele selecţionerului! Ce spune Mircea Lucescu

Federaţia Română de Fotbal a emis un comunicat de presă prin care precizează că selecţionerul „urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.”

Totodată, Mircea Lucescu a trimis un mesaj prin intermediul Federaţiei Române de Fotbal: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”.

  • 80 de ani are Mircea Lucescu
  • 2001 este anul în care Gică Hagi a condus naţionala României
