Un scouter de la Bayern a venit să vadă un jucător la baza FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: “Nici n-a vrut să audă!”

În direct la podcastul „DON Giovanni”, celebrul impresar a făcut dezvăluiri uluitoare despre un episod de la FCSB. Vărul său, Gigi Becali, nu i-a permis unui scouter de la Bayern Munchen să intre la antrenamentele echipei, deși era interesat de cumpărarea unuia dintre jucătorii bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nici nu a vrut să audă de scouterii lui Bayern Munchen. Cine este jucătorul după care au venit bavarezii

Ioan Becali a povestit un episod de necrezut de la FCSB, în direct la podcastul „DON Giovanni”. Arhicunoscutul agent a dezvăluit că, în urmă cu aproximativ 3 ani, vărul său, Gigi Becali, nu a permis intrarea la antrenamentele echipei unui scouter venit de la Bayern.

Giovanni Becali și-a adus aminte de acest lucru după ce a clarificat zvonurile cum că Gigi Becali și l-ar dori la echipă pe Florin Niță, care încă este jucător liber de contract: „Ce nevoie ar mai avea Gigi de Florin Niță? Are doi portari buni (n.r. – Târnovanu și Zima). El mai are un portar, care e la Voluntari (n.r. – Alexandru Maxim). Eu cred că va deveni unul dintre cei mai buni portari în următorii 3-4 ani. Doamne ferește: are 2 metri și 3 centimetri!

ADVERTISEMENT

Acum 3 ani era la FCSB în academie și venise un scouter de la Bayern Munchen și voia să intre să-l vadă la antrenamente, dar Gigi nu i-a permis: «Nu-i dau voie, mă. Cum să intre? Ce să facă?».

Bine, Gigi nici nu-l mai știe, că nu-l urmărește el pe Maxim, dar noi dacă-l avem… îl împrumutăm de colo-colo. Mihai Stoica îl știe bine. L-a avut la Satu Mare și a jucat. În afară de fizic, are și picior.

ADVERTISEMENT

Îl avem și pe cel de la Rapid, Bogdan Ungureanu. Doi portari care știu să dea în minge. Sunt tineri și antrenorii care vor lucra cu ei trebuie să-i țină încă o oră după antrenament să dea la poartă. Dacă bagă mingea aia în vinclu, pot să o dea și la închizător fără probleme”, a declarat Ioan Becali la podcastul „DON Giovanni”

ADVERTISEMENT

Alexandru Maxim va apăra poarta lui FC Voluntari

Ilfovenii au ratat promovarea în SuperLiga României după ce au pierdut barajul cu Unirea Slobozia. Alexandru Maxim a apărat pentru Voluntari și în prima parte a sezonului trecut, însă în a doua jumătate a mers la Olimpia Satu Mare, unde

ADVERTISEMENT

Tânărul portar ce aparține de FCSB a ajutat echipa să promoveze în a doua ligă, însă nu și-a dorit să continue din cauza lipsei unui antrenor de portari. În ultima jumătate de an, cel mai înalt jucător din România