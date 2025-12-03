Un șef de partid își anunță susținerea pentru Daniel Băluță. Cine e deputatul care mizează pe candidatul PSD la alegerile pentru Capitală.

ADVERTISEMENT

Președintele Partidei Romilor Pro-Europa, deputatul Nicolae Păun, a anunțat că îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru fotoliul Primăriei Capitalei. Acesta i-a îndemnat pe bucureșteni să pună ștampila, pe data de 7 decembrie, pe candidatul PSD.

Un șef de partid anunță că îl susține pe Daniel Băluță

Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro-Europa și deputat, și-a anunțat susținerea față de candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță. Acesta a afirmat că el este „omul care poate face din București o capitală europeană”.

ADVERTISEMENT

„Nu e o rușine fără margini să vorbim în 2025 despre apă caldă, căldură la calorifere, trafic haotic, lucrări în bătaie de joc față de cetățeni, parcuri insalubre în care ți-e frică să ieși să te plimbi cu familia, poluare și mizerie pe străzi?”, a scris Păun într-o postare pe Facebook, subliniind faptul că, până acum, nu s-au făcut investiții, iar Bucureștiul, la momentul actual, nu arată ca o capitală europeană.

Motivul pentru care deputatul pune ștampila pe Daniel Băluță

În acest context, deputatul îi îndeamnă pe alegători să pună ștampila duminică, 7 decembrie, pe . Nicolae Păun este de părere că ar trebui ca bucureștenii să renunțe la „resentimentele față de un partid sau altul” și să înceapă să „gândească rațional”.

ADVERTISEMENT

„Bucureștiul are dreptul să aibă un primar tânăr, capabil, care a arătat ce înseamnă administrație, care a dovedit că poate schimba multe lucruri în bine și care a dovedit că face mai puțină politică, și mult mai multă treabă pentru oameni. Acest om e Daniel Băluță!”, se mai arată în postarea șefului de partid.

ADVERTISEMENT

De asemenea, deputatul Nicolae Păun subliniază faptul că , accesând fonduri europene. Mai mult decât atât, „are în jurul lui o echipă de profesioniști” și „a arătat că îi pasă de oameni, indiferent de categorie socială sau apartenență etnică”.

„Pentru toate aceste motive, eu îl voi vota pe Daniel Băluță! E omul în care am încredere, e omul care inspiră profesionalism. A demonstrat prin ce a făcut, sunt sigur că o să facă în continuare! Ieșiți la vot! Îi îndemn pe toți romii din București să voteze cu Daniel Băluță!”, a mai spus Nicolae Păun.