Un semn pentru Portugalia și Cristiano Ronaldo? Ziua în care lusitanii vor da piept cu Croația în 16-imile CM 2026 are o semnificație aparte!

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Portugalia nu a reușit să câștige derby-ul grupei K de la CM 2026 împotriva Columbiei, partida terminându-se cu o remiză albă, scor 0-0, un rezultat ce i-a împiedicat pe și colegii săi să termine pe prima poziție. Astfel, în 16-imile de finală ale competiției, lusitanii vor avea parte de un duel dificil, împotriva Croației. Meciul se va disputa pe 3 iulie 2026, exact la un an distanță de la moartea lui Diogo Jota.

Portugalia – Croația, duel din 16-imile CM 2026, se va disputa exact la un an distanță de la moartea lui Diogo Jota!

Pe data de 3 iulie 2025, lumea fotbalului a suferit un șoc puternic. Diogo Jota, la vremea respectivă fotbalistul celor de la Liverpool și o prezență constantă în naționala Portugaliei, a decedat într-un accident rutier alături de fratele său, Andre Silva. La un an distanță de la tragicul episod, selecționata lui Roberto Martinez va disputa meciul cu Croația din 16-imile de finală ale Campionatului Mondial, iar lusitanii consideră că această potrivire de evenimente nu este o pură coincidență.

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„Va fi un moment delicat pentru noi, Diogo a fost o persoană foarte importantă în componența echipei naționale. Nu aș spune că va fi greu din cauza datei, poate chiar dimpotrivă, noi îl vedem ca pe un semn că trebuie să câștigăm pentru el. Am început această aventură cu Diogo printre noi, am câștigat împreună Liga Națiunilor, iar astfel de momente sunt întotdeauna complicate, dar suntem o echipă foarte puternică și ne bazăm pe credință și dorință, două elemente pe care el le-a avut întotdeauna. Diogo a rămas aici cu noi și obiectivul nostru este să câștigăm Cupa Mondială pentru el”, a declarat selecționerul Roberto Martinez, după meciul Portugalia – Columbia 0-0.

Portugalia are parte de un traseu infernal spre finala CM 2026!

Remiza înregistrată cu Columbia a făcut ca să meargă pe partea stângă de tablou de la CM 2026, unde traseul până în marea finală se anunță a fi unul infernal pentru lusitani. Toată aventura va începe pe 3 iulie, atunci când trupa lui Roberto Martinez va da piept cu Croația, în 16-imile de finală ale competiției.

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Dacă se vor impune, portughezii vor evolua apoi în optimi cu învingătoarea dintre Spania și Austria, iar lucrurile nu se îmbunătățesc nici ulterior, dat fiind faptul că deținătoarea Nations League va putea da peste Belgia și Franța în sferturi, respectiv semifinale, pentru a se califica în ultimul act de pe 19 iulie.