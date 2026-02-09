Sport

Un singur Dinamo! Când se va îndeplini marele vis al fanilor: “Pentru ei sunt obligaţi să aibă o singură mare familie!”. Exclusiv

Dinamo încă nu este o singură echipă, așa cum își doresc suporterii. Când se va produce, de fapt, marea fuziune dintre CS și FC Dinamo. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
09.02.2026 | 14:40
EXCLUSIV FANATIK
Când se va produce marea fuziune din CS Dinamo și FC Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Fotbalul românesc a înregistrat în ultimii ani mai multe „schisme” la nivelul echipelor de club, existând mai multe entități cu același nume sau care s-au contrat la nivel de suporteri, palmares și istoric. Când se va produce, de fapt, fuziunea dintre CS Dinamo și FC Dinamo.

Ce relații există între CS Dinamo și FC Dinamo la momentul actual

CS Dinamo și FC Dinamo activează ca echipe diferite, prima evoluând în Liga 2, iar a doua în prima divizie. Cele două chiar s-au întâlnit în acest sezon, în cadrul primei etape din grupele Cupei României.

Dacă Dănuț Lupu a spulberat orice asociere între CS și FC Dinamo, Andrei Nicolescu, președintele clubului din SuperLiga, a transmis că unificarea dintre cele două este un proces aflat în plină discuție. Lucian Bode, fostul ministru de Interne, a transmis public că relația dintre conducătorii celor două entități este una foarte bună, bazată pe respect reciproc.

„Să știți că eu am trăit acest deranj la meciul de Cupă, CS Dinamo – FC Dinamo, pe „Arcul de Triumf”. Ce care conduc și CS Dinamo și echipa clubului de fotbal au o relație de respect reciproc. I-am văzut și pe unii și pe alții, pentru că eram între ei.

Și văzând modul în care se raportează la unii la ceilalți, eu am convingerea că în perspectiva definitivării tuturor aspectelor legate de investiție, de componenta juridică, acționariat și așa mai departe, la nivel de gândire a celor care astăzi conduc cele două entități, există această voință de a fi împreună. Pentru că asta vor suporterii”, a spus inițial politicianul român.

Când vor vedea suporterii dinamoviști o singură echipă Dinamo, de fapt

Ulterior, Lucian Bode a vorbit și despre momentul exact în care se va produce unificarea cluburilor CS și FC Dinamo. Deși nu știe când, el a subliniat însă pretextul perfect pentru un asemenea eveniment istoric, anume dragostea necondiționată și sacrificiile suporterilor.

„Nu știu. Probabil în acești ani se va clarifica. Au și o obligație morală și unii și alții față de cei care au intrat, cred eu, în istoria fotbalului mondial, și anume suporterii dinamoviști.

Nu știu la nivel de primă ligă, în lume, ca un grup de suporteri să salveze prin contribuția lor o echipă de la faliment, cum au făcut fanii dinamoviști. Pentru ei, în primul rând, și pentru istoria acestui club, sunt obligați să gândească în perspectivă de a avea o mare și o singură mare familie Dinamo!”, a mai spus Lucian Bode.

  • 14 mai 1948 este data comună a înființării CS Dinamo (clubul Ministerului) și FC Dinamo (echipa de fotbal privat din SuperLigă)

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
