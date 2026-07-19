Un singur finalist poate bifa o performanță demnă de Balonul de Aur după Spania – Argentina!

Spania și Argentina joacă diseară (ora 22.00) pentru cel mai important trofeu din fotbal. Iar unul dintre fotbaliștii cu șanse mari de a fi titular este la o victorie distanță de o performanță, care ar trebui să-l plaseze în lupta pentru Balonul de Aur
Spaniolul Fabian Ruiz poate intra într-un club exclusivist, al jucătorilor care au câștigat Liga Campionilor și turneul final mondial în același an. Mijlocașul spaniol ar deveni astfel al 12-lea jucător din istorie care realizează această dublă impresionantă, pe care nici Messi, nici Cristiano Ronaldo nu au realizat-o.
Ruiz este deja deținătorul Ligii Campionilor, unde a bifat al doilea succes consecutiv cu PSG. În același timp, jucătorul cotat la 30 milioane de euro, are 49 de meciuri la naționala țării sale și nu a pierdut nici măcar un singur duel. Fabian Ruiz a bifat 34 de victorii și 15 remize pentru Spania.
Fabian Ruiz a început Mondialul ca rezervă, selecționerul Spaniei preferându-l pe Pedri. L-a titularizat însă după ce mijlocașul Barcelonei a avut evoluții sub așteptări. Fabian este însă unul dintre fotbaliștii preferați ai lui Luis de la Fuente.
Cei doi au câștigat împreună Campionatul European de tineret din 2019, la care România a ajuns în semifinale. Ruiz nu e singurul laureat al acelei echipe, ajuns om d ebază la naționala mare. Unai Simon, Mikel Merino, Dani Olmo și Mikel Oyarzabal au făcut parte din acea echipă formidabilă a Spaniei, antrenată de Luis de la Fuente.
Format de Betis Sevilla, unde a jucat între 2004 și 2018, Fabian Ruiz a mai evoluat o jumătate de sezon la Elche, sub formă de împrumut. Apoi a trecut la Napoli (2018-2022), iar ulterior la PSG, care a plătit pentru el 30 de milioane de euro.
Fotbalistul de 30 de ani are în palmares 17 trofee și este campion european cu Spania în 2024. El va bifa diseară selecția cu numărul 50, cifră pe care coechipierul său, Mikel Merino, autor a două goluri la Mondiale, a atins-o deja.