Sport

Un singur finalist poate bifa o performanță demnă de Balonul de Aur după Spania – Argentina!

Meciul cu numărul 104 de la Cupa Mondială FIFA 2026 va pune faţă în faţă campioana Europei, Spania, şi pe actuala campioană mondială, naționala Argentinei
Catalin Oprea
19.07.2026 | 17:52
Un singur finalist poate bifa o performanta demna de Balonul de Aur dupa Spania Argentina
Ce performanță fabuloasă poate înregistra unul dintre finaliștii Cupei Mondiale 2026. Foto: PROFIMEDIA
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Spania și Argentina joacă diseară (ora 22.00) pentru cel mai important trofeu din fotbal. Iar unul dintre fotbaliștii cu șanse mari de a fi titular este la o victorie distanță de o performanță, care ar trebui să-l plaseze în lupta pentru Balonul de Aur

Fabian Ruiz poate câștiga Liga Campionilor și Cupa Mondială în decurs de două luni

Spaniolul Fabian Ruiz poate intra într-un club exclusivist, al jucătorilor care au câștigat Liga Campionilor și turneul final mondial în același an. Mijlocașul spaniol ar deveni astfel al 12-lea jucător din istorie care realizează această dublă impresionantă, pe care nici Messi, nici Cristiano Ronaldo nu au realizat-o.

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Ruiz este deja deținătorul Ligii Campionilor, unde a bifat al doilea succes consecutiv cu PSG. În același timp, jucătorul cotat la 30 milioane de euro, are 49 de meciuri la naționala țării sale și nu a pierdut nici măcar un singur duel. Fabian Ruiz a bifat 34 de victorii și 15 remize pentru Spania.

L-a trimis pe banca de rezerve pe Pedri

Fabian Ruiz a început Mondialul ca rezervă, selecționerul Spaniei preferându-l pe Pedri. L-a titularizat însă după ce mijlocașul Barcelonei a avut evoluții sub așteptări. Fabian este însă unul dintre fotbaliștii preferați ai lui Luis de la Fuente.

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Cei doi au câștigat împreună Campionatul European de tineret din 2019, la care România a ajuns în semifinale. Ruiz nu e singurul laureat al acelei echipe, ajuns om d ebază la naționala mare. Unai Simon, Mikel Merino, Dani Olmo și Mikel Oyarzabal au făcut parte din acea echipă formidabilă a Spaniei, antrenată de Luis de la Fuente.

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PSG a plătit pentru el 30 de milioane de euro

Format de Betis Sevilla, unde a jucat între 2004 și 2018, Fabian Ruiz a mai evoluat o jumătate de sezon la Elche, sub formă de împrumut. Apoi a trecut la Napoli (2018-2022), iar ulterior la PSG, care a plătit pentru el 30 de milioane de euro.

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Fotbalistul de 30 de ani are în palmares 17 trofee și este campion european cu Spania în 2024. El va bifa diseară selecția cu numărul 50, cifră pe care coechipierul său, Mikel Merino, autor a două goluri la Mondiale, a atins-o deja.

Fotbaliști care au câștigat Liga Campionilor și Cupa Mondială în același an:

  • 1974: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Uli Hoeness, Jupp Kapellmann (Bayern și RFG)
  • 1998: Christian Karembeu (Real Madrid și Franța)
  • 2002: Roberto Carlos (Real Madrid și Brazilia)
  • 2014: Sami Khedira (Real Madrid și Germania)
  • 2018: Raphael Varane (Real Madrid și Franța)
  • 2022: Julian Alvarez (Manchester City și Argentina)

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