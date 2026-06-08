Un singur fotbalist sub 18 ani va fi la Campionatul Mondial. Cine e puștiul care poate bate un record continental

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Gilberto Mora (17 ani și 8 luni) este cel mai tânăr jucător care va fi prezent la turneul final. Dacă va fi folosit în vreun meci, mexicanul va stabili un record de precocitate, urmând a deveni cel mai tânăr jucător din CONCACAF care evoluează la Cupa Mondială.

Mexicanul Gilberto Mora e singurul fotbalist sub 18 ani care va fi la Mondiale

Acum doi ani, Gilberto Mora, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria primei ligi a Mexicului, punctând pentru Tijuana. Datorită calităților sale, FC Barcelona l-a invitat atunci să participe la câteva antrenamente împreună cu jucătorii catalanilor.

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Gilberto Rafael Mora Zambrano, pe numele lui complet, este băiatul unui alt fotbalist cunoscut în Mexic. Este vorba despre Gilberto Mora Olayo, care a jucat tot pe postul de mijlocaș și care s-a retras în anul 2011. În cei 13 ani în care a jucat, Gilberto Mora senior a evoluat doar pentru trei echipe, toate din prima ligă a Mexicului: Toluca, Jaguares și Puebla.

Recordul absolut îi aparține lui Norman Whiteside

Chiar dacă va juca și sunt șanse mari să o facă, Mora având deja opt selecții la națională, Mora nu va putea deveni cel mai tânăr fotbalist din istoria Cupei Mondiale. Acest titlu îi revine nord-irlandezului Norman Whiteside, care a jucat la CM 1982, la 17 ani și o lună.

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Mora va fi însă singurul minor de la CM 2026. Ceilalți jucători din topul celor mai tineri fotbaliști au împlinit 18 ani. Hugo Sochurek – Cehia, Ibrahim Mbaye – Senegal, Hamza Abdelkarim – Egipt, Bara Sapoko Ndiaye – Senegal, Mladen Jurkas – Bosnia, Ayyoub Bouaddi – Maroc, Kerim Alajbegovic – Bosnia, Rayan Elloumi – Tunisia, Lucas Herrington – Australia, Behruzjon Karimov – Uzbekistan și

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Nicolae Covaci, cel mai tânăr român de la un Campionat Mondial

Nicolae Covaci, născut Miklos Kovacs, este cel mai tânăr fotbalist român care a jucat la un Campionat Mondial. S-a întâmplat în 1930, pe 17 iulie, la meciul România – Peru, scor 3-1. avea la vremea debutului 18 ani și șase luni. Kovacs I a evoluat pentru echipa a României la Campionatele Mondiale din 1930 (Uruguay), 1934 (Italia) și 1938 (Franța), dar și un meci pentru echipa națională de fotbal a Ungariei, în anul 1941.

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Cei mai tineri fotbaliști care au jucat la Mondiale

Norman Whiteside (Irlanda de Nord) – 17 ani și o lună

17.06.1982 Iugoslavia – Irlanda de Nord 0-0

Samuel Eto’o (Camerun) – 17 ani și trei luni

17.06.1998 Italia – Camerun 3-0

Femi Opabunmi (Nigeria) – 17 ani și trei luni

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12.06.2002 Nigeria- Anglia 0-0

Salomon Olembé (Camerun) 17 ani și 6 luni

11.06.1998 Camerun – Austria 1-1

Pelé (Brazilia) 17 ani și 7 luni

15.06.1958 Brazilia- URSS 2-0