Un șoarece, “fugărit” pe holul unui spital din Capitală de angajați: “Ia uite-l, a pus mâna pe el. Nu pot să cred”. Video

Scene suprarealiste au fost surprinse într-un spital din București.

Angajații unui spital din Capitală au încercat să prindă un șoarece care intrase în holul unității medicale.

Imaginile au fost transmise către Digi24 de către un telespectator.

Imagini halucinante dintr-un spital din București

Imaginile au fost surprinse în Spitalul „Sfântul Pantelimon” din Bucureşti, chiar la intrarea în Unitatea de Primiri Urgenţe.

Conducerea spitalului spune că acea zonă a spitalului este o clădire veche, în care se face deratizare lunar. Chiar şi aşa, miercuri seară rozătoarea şi-a găsit drum pe holurile unităţii medicale şi le-a dat bătăi de cap angajaţilor, care într-un final l-au capturat.

În imagini se vede groaza privitorilor.

„- Hai să întoarcem targa.

– Nu mai vrea să iasă, fii atent!

– Îi văd coada! Uite-l pe partea cealaltă.

– Ia uite-l, a pus mâna pe el. Nu pot să cred!

– Dați-vă să filmez! Dă-te la o parte!”, acesta este un fragment din ce spun martorii la eveniment.

Acesta nu este singurul eveniment de acest gen. Astfel de incidente s-au întâmplat în trecut în diferite orașe din țară, printre care Craiova, Timișoara și Reșița.

Unul dintre aceste evenimente a avut loc la Spitalul de boli infecţioase pentru copii din Craiova, unde un bărbat a filmat un șoarece care intrase în salonul în care era internată fiica sa.

Bărbatul a postat filmarea pe Facebook, unde a povestit că în baie nu se poate intra din cauza mirosului insuportabil de şoareci morţi.

„Spitalul numărul 3 Victor Babeş – Spital de boli infecţioase la copii. Umblă şoarecii prin salon. La baie nu se poate intra din cauza mirosului insuportabil de şoareci morţi“, a scris, la momentul respectiv, craioveanul pe pagina sa de Facebook.

Un șoarece a fost surprins și la Spitalul Municipal Timișoara, unde o femeie a filmat incidentul.

„Aș dori să se facă publică povestea spitalului de ginecologie Odobescu”, a scris femeia, care venise pentru a-și asista prietena, care era însărcinată.

„După ce am așteptat două ore să o poată lua în evidență cineva (deși are medicul ei privat, care primește foarte multă ”atenție”), a primit în sfârșit un salon, dar nu era singură în cameră. Coleg de cameră îi era un șoarece. Am rămas șocată. Nu îmi vine să cred”, a scris femeia, la momentul respectiv.