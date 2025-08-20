News

Un șofer a rămas fără permis după ce a încercat să mituiască un polițist. Bărbatul a mai primit și o amendă usturătoare pentru fapta sa

Un șofer de 51 de ani a rămas fără permis după ce a încercat să dea mită unui polițist în trafic. Pentru fapta sa, bărbatul a mai fost și amendat.
Claudia Şoiogea
20.08.2025 | 14:20
Un sofer a ramas fara permis dupa ce a incercat sa mituiasca un politist Barbatul a mai primit si o amenda usturatoare pentru fapta sa
Un bărbat a rămas pieton după ce a încercat să mituiască polițiștii. Sursa foto: Hepta

Un bărbat din Botoșani a încercat să mituiască un polițist în trafic. Fapta sa l-a lăsat fără permisul de conducere și i-a adus și o amendă usturătoare. Cum s-a petrecut totul.

ADVERTISEMENT

Un bărbat de 51 de ani a rămas fără permis după ce a dat mită polițiștilor

Un șofer din Botoșani a decis să ignore regulile și să circule cu o viteză mai mare decât limita permisă. Bărbatul de 51 de ani circula pe raza localității Smârdan cu 122 km/h pe o porțiune de drum unde limita este de 50 km/h. Pentru teribilismul său la volan, bărbatul a fost tras pe dreapta de oamenii legii.

Șoferul a crezut că poate scăpa basma curată dacă oferă o mică „atenție” polițistului. În timp ce oamenii legii întocmeau actele, bărbatul de 51 de ani a recurs la gestul care l-a lăsat pieton. Prin buzunarul portierei din spate, șoferul i-a strecurat unuia dintre polițiști 1.000 de lei, sperând că fapta sa va fi trecută cu vederea în acest fel.

ADVERTISEMENT

Banii au fost împăturiți în procesul verbal, astfel încât să nu se observe cu ușurință. Planul bărbatului nu a funcționat, ba chiar i-a adus și o amendă. Polițistul pe care șoferul a încercat să îl mituiască nu a acceptat banii, ci l-a reclamat pe acesta la Serviciul Județean Anticorupție. Pentru fapta sa de dare de mită, bărbatului i-a fost suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 4 luni.

Din nefericire pentru el, mita pe care a încercat să o ofere polițiștilor nu l-a lăsat doar pieton. Pentru că a încercat să-i facă pe oamenii legii să treacă cu vederea fapta sa, bărbatul a fost și amendat. Pentru darea de mită, bărbatul de 51 de ani din Botoșani s-a mai ales și cu o sancțiune usturătoare de 4.000 de lei.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Un polițist din Gorj a fost condamnat pentru luare de mită în trafic

În urmă cu câteva săptămâni, un polițist din Gorj a fost acuzat de luare de mită în trafic. Pentru că nu a rezistat în fața tentației materiale, acesta a fost condamnat definitiv la 8 ani de închisoare. Agentul de poliție a acționat contrar regulilor și, în loc să semnaleze abaterile din trafic, acesta cerea bani de la șoferi pentru a trece totul cu vederea.

ADVERTISEMENT
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digisport.ro
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată

Două astfel de cazuri în care a fost implicat în 2022 și în 2023 l-au trimis pe polițistul din Gorj în spatele gratiilor. Acesta va sta 7 ani și 10 luni în închisoare pentru mita de 500 de lei, respectiv pentru cea de 850 de lei pe care le-a acceptat în 2022 și 2023. Hotărârea este definitivă.

Detalii cutremurătoare despre tragedia minorei de 14 ani care s-a sinucis pe A1,...
Fanatik
Detalii cutremurătoare despre tragedia minorei de 14 ani care s-a sinucis pe A1, alături de iubitul ei. Ce secrete ascundea familia fetei
Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova, în calitate de premier. Când va...
Fanatik
Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova, în calitate de premier. Când va avea loc
Gara de Nord din București se „regenerează”. Cum va arăta întreaga zonă la...
Fanatik
Gara de Nord din București se „regenerează”. Cum va arăta întreaga zonă la finalul lucrărilor anunțate de primarul general interimar, Stelian Bujduveanu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
'Regretul URIAȘ' al lui Mircea Sandu după 24 de ani în fruntea FRF:...
iamsport.ro
'Regretul URIAȘ' al lui Mircea Sandu după 24 de ani în fruntea FRF: 'Mă doare mai mult ca orice!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!