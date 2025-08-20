Un șofer a rămas fără permis după ce a încercat să mituiască un polițist. Bărbatul a mai primit și o amendă usturătoare pentru fapta sa

Un bărbat din Botoșani a încercat să mituiască un polițist în trafic. Fapta sa l-a lăsat fără permisul de conducere și i-a adus și o amendă usturătoare. Cum s-a petrecut totul.

Un bărbat de 51 de ani a rămas fără permis după ce a dat mită polițiștilor

Un șofer din Botoșani a decis să ignore regulile și să circule cu o viteză mai mare decât limita permisă. Bărbatul de 51 de ani circula pe raza localității Smârdan cu 122 km/h pe o porțiune de drum unde limita este de 50 km/h. Pentru teribilismul său la volan, bărbatul a fost tras pe dreapta de oamenii legii.

Șoferul a crezut că poate scăpa basma curată dacă oferă o mică „atenție” polițistului. În timp ce oamenii legii întocmeau actele, bărbatul de 51 de ani a recurs la gestul care l-a lăsat pieton. Prin buzunarul portierei din spate, sperând că fapta sa va fi trecută cu vederea în acest fel.

Banii au fost împăturiți în procesul verbal, astfel încât să nu se observe cu ușurință. Planul bărbatului nu a funcționat, ba chiar i-a adus și o amendă. Polițistul pe care șoferul a încercat să îl mituiască nu a acceptat banii, ci l-a reclamat pe acesta la Serviciul Județean Anticorupție. Pentru fapta sa de dare de mită, bărbatului i-a fost suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 4 luni.

Din nefericire pentru el, nu l-a lăsat doar pieton. Pentru că a încercat să-i facă pe oamenii legii să treacă cu vederea fapta sa, bărbatul a fost și amendat. Pentru darea de mită, bărbatul de 51 de ani din Botoșani s-a mai ales și cu o sancțiune usturătoare de 4.000 de lei.

Un polițist din Gorj a fost condamnat pentru luare de mită în trafic

În urmă cu câteva săptămâni, un polițist din Gorj a fost acuzat de luare de mită în trafic. Pentru că nu a rezistat în fața tentației materiale, acesta a fost condamnat definitiv la 8 ani de închisoare. Agentul de poliție a acționat contrar regulilor și, în loc să semnaleze abaterile din trafic, acesta cerea bani de la șoferi pentru a trece totul cu vederea.

Două astfel de cazuri în care a fost implicat în 2022 și în 2023 l-au trimis pe polițistul din Gorj în spatele gratiilor. Acesta va sta 7 ani și 10 luni în închisoare pentru mita de 500 de lei, respectiv pentru cea de 850 de lei pe care le-a acceptat în 2022 și 2023. Hotărârea este definitivă.