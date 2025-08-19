News

Un șofer din Dâmbovița a fost amendat cu 1.800 de lei pentru o parcare neregulamentară. Cum a fost depistat

Un bărbat din Dâmbovița a fost sancționat cu 1.800 de lei pentru parcare neregulamentară. Ce reguli a mai încălcat acesta.
Alexa Serdan
19.08.2025 | 14:25
Un sofer din Dambovita a fost amendat cu 1800 de lei pentru o parcare neregulamentara Cum a fost depistat
Amendă pentru un șofer care a parcat neregulamentar, în Dâmbovița. Sursa foto: cancandb.ro

Polițiștii din județul Dâmbovița s-au autosesizat după ce un șofer și-a parcat mașina în mod neregulamentar. A fost sancționat cu 1.800 de lei pentru fapta sa și pentru că a încălcat marcajul continuu.

ADVERTISEMENT

Șofer din Dâmbovița, amendat cu 1.800 de lei pentru o parcare neregulamentară

Camerele de bord instalate în tot mai multe autoturisme îi fac pe polițiști să ia măsuri disciplinare. Recent, imaginile de pe un astfel de dispozitiv au fost publicate în mediul virtual. Ulterior, au ajuns în atenția oamenilor legii.

Autoritățile au aflat că este vorba de un șofer din Dâmbovița care a parcat neregulamentar, pe trotuar. Parțial, autoturismul se afla pe partea carosabilă. Conducătorul auto i-a încurcat astfel pe ceilalți participanți la trafic și pe pietoni.

ADVERTISEMENT

În plus, a încălcat marcajul continuu de pe mijlocul şoselei pentru a-și lăsa vehiculul pe contrasens. Incidentul a fost surprins pe o stradă din orașul Târgoviște. Poliția l-a găsit pe proprietarul autoturismului care a fost sancționat conform legii.

A primit o amendă care se ridică la valoarea de 1.800 de lei. Primele informații arată că șoferul din Dâmbovița a recurs la această fapta pentru a intra într-un restaurant din orașul Târgoviște, unde s-a petrecut evenimentul.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

„Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 11:30, un bărbat de 31 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Locotenent Stancu Ion din Târgovişte, ar fi efectuat un viraj la stânga. 

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB

A încălcat marcajul longitudinal dublu continuu ce desparte sensurile de mers”, informează reprezentanții Poliției județene Dâmbovița, conform publicației news.ro.

Șoferul a primit și puncte de penalizare

„Acesta ar fi staţionat neregulamentar autoturismul, pe trotuar. Poliţiştii au sancţionat contravenţional conducătorul autoturismului cu amendă în valoare de 1822,50 de lei şi au aplicat drept măsură complementară 9 puncte de penalizare”, mai arată instituția.

ADVERTISEMENT

Având în vedere aceste informații, Poliția vine cu îndemnuri pentru toți conducătorii auto din România. Le amintește șoferilor că staționarea neregulamentară afectează siguranţa traficului rutier. În acest context le recomandă să staţioneze doar în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător.

O fată de 16 ani a căzut de la etajul 2, după o...
Fanatik
O fată de 16 ani a căzut de la etajul 2, după o ceartă cu mama. În ce stare se află
Curs valutar BNR marți, 19 august 2025. O nouă depreciere pentru moneda euro....
Fanatik
Curs valutar BNR marți, 19 august 2025. O nouă depreciere pentru moneda euro. Update
Bebeluș de trei luni din SUA, înecat de tată într-o găleată cu detergent....
Fanatik
Bebeluș de trei luni din SUA, înecat de tată într-o găleată cu detergent. A vrut să își pedepsească soția pentru că nu îl respecta
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!