Un șofer din Dâmbovița a fost amendat cu 1.800 de lei pentru o parcare neregulamentară. Cum a fost depistat

Polițiștii din județul Dâmbovița s-au autosesizat după ce un și-a parcat mașina în mod neregulamentar. A fost sancționat cu 1.800 de lei pentru fapta sa și pentru că a încălcat marcajul continuu.

Șofer din Dâmbovița, amendat cu 1.800 de lei pentru o parcare neregulamentară

Camerele de bord instalate în tot mai multe autoturisme îi fac pe polițiști să ia măsuri disciplinare. Recent, imaginile de pe un astfel de dispozitiv au fost publicate în mediul virtual. Ulterior, au ajuns în atenția oamenilor legii.

Autoritățile au aflat că este vorba de un șofer din Dâmbovița care a , pe trotuar. Parțial, autoturismul se afla pe partea carosabilă. Conducătorul auto i-a încurcat astfel pe ceilalți participanți la trafic și pe pietoni.

În plus, a încălcat marcajul continuu de pe mijlocul şoselei pentru a-și lăsa vehiculul pe contrasens. Incidentul a fost surprins pe o stradă din orașul Târgoviște. Poliția l-a găsit pe proprietarul autoturismului care a fost sancționat conform legii.

A primit o amendă care se ridică la valoarea de 1.800 de lei. Primele informații arată că șoferul din Dâmbovița a recurs la această fapta pentru a intra într-un restaurant din orașul Târgoviște, unde s-a petrecut evenimentul.

„Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 11:30, un bărbat de 31 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Locotenent Stancu Ion din Târgovişte, ar fi efectuat un viraj la stânga.

A încălcat marcajul longitudinal dublu continuu ce desparte sensurile de mers”, informează reprezentanții Poliției județene Dâmbovița, conform publicației .

Șoferul a primit și puncte de penalizare

„Acesta ar fi staţionat neregulamentar autoturismul, pe trotuar. Poliţiştii au sancţionat contravenţional conducătorul autoturismului cu amendă în valoare de 1822,50 de lei şi au aplicat drept măsură complementară 9 puncte de penalizare”, mai arată instituția.

Având în vedere aceste informații, Poliția vine cu îndemnuri pentru toți conducătorii auto din România. Le amintește șoferilor că staționarea neregulamentară afectează siguranţa traficului rutier. În acest context le recomandă să staţioneze doar în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător.