Un șofer din Târgu-Jiu a rămas fără permis pe drumul expres Pitești – Craiova. Conducea cu peste 200 km/h 

Poliția Rutieră a aplicat amenzi în valoare de 70.000 de lei, pe drumul expres Pitești – Craiova. Oamenii legii au dezvăluit că un din Târgu-Jiu a rămas fără permis pe această porțiune de drum pentru că conducea cu peste 200 km/h.

Un conducător auto din Târgu-Jiu, județul Gorj, s-a ales cu permisul suspendat după ce a fost înregistrat de aparatul radar. Gorjeanul circula pe drumul expres care face legătura între Pitești și Craiova, cunoscut sub denumirea de DEx.

Oamenii legii spun că a depășit limita legală de . Poliția Rutieră a menționat faptul că șoferul, în vârstă de 29 de ani, se îndrepta către localitatea Balș. Acesta a apăsat pedala de accelerație, având în bord 208 km/h.

„Un tânăr de 29 de ani, din Târgu Jiu, judeţul Gorj, a fost depistat de poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Dolj în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 208 de km/h, pe DEx 12, către Balş.

Tânărul a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă şi măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj.

Amenzi pentru șoferii care au depășit viteza legală, în Dolj

Poliția anunță că șoferul din Târgu-Jiu nu este singurul care a depășit viteza legală pe drumul expres Pitești- Craiova. În ultimele două zile oamenii legii au aplicat numeroase amenzi celor care nu respectă regulile de circulație.

Conducătorii auto care au fost depistați că încalcă limita legală de viteză au ajuns pietoni. Aceștia s-au ales cu permisul de conducere suspendat pe o anumită perioadă de timp, în funcție de gravitatea situației în care s-au aflat.

Prin urmare, polițiștii care au stat la „pândă” pe şoselele din județul Dolj au aplicat peste 200 de sancţiuni contravenţionale. Mai mult de 70 dintre acestea au fost date pentru depăşirea vitezei legale. În total, valoarea sancţiunilor este de aproximativ 70.000 de lei.