Un șofer român de TIR a rămas blocat pe un drum din Spania, dintr-un motiv incredibil. Pompierii au intervenit

Un șofer român de TIR a rămas blocat pe un drum din Spania, după ce a fost ”trădat” de GPS. Omul s-a trezit blocat pe un drum prea îngust pentru camionul său, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a-l scoate din încurcătură.

Un șofer român de TIR a rămas blocat pe drum

Șoferul a rămas blocat cu TIR-ul pe un drum extrem de îngust din orașul spaniol As Pontes, din provincia A Coruna, fiind condus pe un traseu greșit de GPS. Camionul transporta deșeuri industriale și și-a pierdut încărcătura, o parte ajungând chiar în pârâul Soutochan, care se varsă în râul Mera.

ADVERTISEMENT

TIR-ul se îndrepta spre stația de epurare Sogarisa din As Somozas, camionul fiind încărcat cu deșeuri nepericuloase, conform . Românul a avut încredere în GPS-ul său și a ajuns pe un drum mult prea îngust pentru dimensiunea camionului său, mai exact pe drumul provincial DP-7010, care leagă municipiul As Somozas de parohia O Deveso din As Pontes.

Pompierii au avut în care a rămas blocat, aducând la fața locului inclusiv o macara de mari dimensiuni. Drumul a fost deblocat doar cu ajutorul utilajului greu, camionul fiind scos de acolo după mai multe ore de muncă grea. Deși șoferul român a scăpat nevătămat, încărcătura sa s-a răsturnat și au existat pagube materiale.

ADVERTISEMENT

În urmă cu două zile, , moment în care 12 animale au murit, însă 54 au fost salvate. Camionul s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe DN 13, la ieșirea din Sighișoara, pompierii fiind nevoiți să intervină pentru a evacua animalele rămase blocate în interior, conform ISU Mureș.

”Un echipaj de stingere şi un echipaj de descarcerare din cadrul Detaşamentului Sighişoara intervin pe DN 13, la ieşire din municipiul Sighişoara către localitatea Daneş, la un accident rutier. În accident este implicat un autocamion ce transporta animale (bovine), răsturnat în afara părţii carosabile. Pompierii intervin pentru evacuarea animalelor rămase în autocamion”, transmitea ISU Mureș.

ADVERTISEMENT

Conducătorul auto a scăpat nevătămat, fără răni, și a reușit să iasă singur din camion. ”Din autocamion au fost evacuate 54 de bovine. Din nefericire, 12 dintre acestea au decedat în urma accidentului. Se acţionează pentru punerea autocamionului pe roţi şi îndepărtarea efectelor negative produse în urma accidentului”, a mai completat ISU Mureş.

Conform datelor oficiale România are 130.000 de camioane, din care 40% au o vârstă de 5-10 ani. Potrivit lui Radu Dinescu, secretar al Uniunii Na­ţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), flota de camioane e în proces de reînnoire la nivel național.

ADVERTISEMENT

”Anul acesta se vor cumpăra (camioane – n. r.) ceva mai multe faţă de anul trecut, însă vorbim aici de un fenomen de înlocuire a flotelor la nivel naţional; 40% din maşinile care fac parte din parcul auto al transportatorilor din România au vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani, în condiţiile în care durata medie de utilizare până la amortizare este de circa 8 ani“, a declarat Dinescu, conform Ziarul Financiar.