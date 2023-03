Un șofer român de TIR se laudă că a ajuns să câștige mii de euro pe lună în Germania. Cum a procedat

Un șofer român de TIR se laudă că a ajuns să câștige mii de euro pe lună, ca șofer în Germania, și le-a transmis urmăritorilor săi cum a reușit să ajungă la aceste câștiguri. De altfel, șoferul a făcut mai multe recomandări celor care visează să-i calce pe urme și să urmeze o astfel de carieră.

Un șofer român de TIR câștigă mii de euro pe lună în Germania

De menționat că videoclipul șoferului a devenit la scurt timp viral și au existat foarte mulți doritori care l-au întrebat cum ar trebui să facă pentru a ajunge șoferi de TIR care să câștige aceste sume impresionante de bani. De altfel, meseria de șofer de TIR este bine plătită în majoritatea țărilor din vestul Europei.

ADVERTISEMENT

”Suntem plătiți pe oră, avem 18, 30 euro, sporuri de noapte, sporuri de weekend, bani de concediu, bani de sărbători. Ca să ajungi la un salariu de peste 4.200 de euro brut îți mai lași acolo 15-20 de oră la plată și uite așa ai ajuns la 4.000-4.200 brut.

Mie îmi trage foarte mult impozit, nu am copii, nu sunt căsătorit și așa iau cel puțin 2.500 în mână, am avut luni în care am luat și 2.900 și 3.000 de euro. Poți să iei și 3.100, 3.200, poate și 3.300 de euro. Depinde câte ore lași la plată. Ca și muncă, mai mult de 10 ore nu se lucrează”, a transmis șoferul pe Tik Tok.

ADVERTISEMENT

Șoferul a oferit detalii și despre Cei care doresc să-i fie colegi trebuie să știe că primele 5-6 luni orice șofer nou primește curse ”ușoare” ca să-și intre în mână, astfel că toată lumea poate să-și facă meseria fericit și fără prea mari bătăi de cap.

”Avem o oră de pauză, zi de zi, pe care trebuie să ți-o faci. Avem CIP, când intrăm în firmă ne scanăm, când ieșim din firmă ne-am scanat din nou. Acelea sunt orele reale de muncă, minus o oră pauză. Deci mai mult de 10 ore nu ai voie să faci pentru că nu-ți permite legea.

ADVERTISEMENT

La distribuție e de muncă mai mult sau mai puțin, pentru că nu este pentru toată lumea. Încărcăm și descărcăm cu acea liză electrică. În primele cinci, șase luni o să primești oricum curse foarte ușoare, până îți vei intra în lucru, ca să prinzi șmecheria la toată treaba asta.

pe lângă alea 30 de zile mai sunt încă 10 zile, dar alea nu ți le poți programa. Adică șefa nu poate să zică 100% „mă tu pe data aia ai o săptămână concediu, da sau nu?”, aia o să fie ceva spontan, o să zică „stai acasă cinci zile sau stai acasă două zile”, a explicat șoferul pe Tik Tok.

ADVERTISEMENT

În România, potrivit datelor din piață, un șofer de campion poate câștiga în medie 3.800 de lei pe lună, însă șoferul de TIR pe curse internaționale poate câștiga și 14.000 de lei. Informația a fost oferită de Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România, potrivit Gândul.