Un spital din Harghita suspendă linia de gardă la Pediatrie. Conducerea instituției se confruntă cu o lipsă acută de medici

Un spital din Harghita suspendă linia de gardă la Pediatrie, decizia De asemenea, instituția a anunțat că nu va mai fi asigurată nici permanența la secția de Neonatologie.

Criză de medici într-un spital din Harghita, la secția de Pediatrie. „Nu am găsit pe nimeni doritor să se angajeze”

Măsura a fost aplicată începând cu 1 martie la Spitalul Municipal din Toplița. Dr. Alexandra-Dorina Ioniță, managera unității medicale, spune că au mai rămas doar doi doctori pediatri care își desfășoară activitatea în cadrul spitalului, conform .

ADVERTISEMENT

Aceștia nu pot asigura linia de gardă. Mulți dintre medici s-au pensionat, iar alți doi sunt în concedii de maternitate sau boală. Deși reprezentanții spitalului au căutat alți doctori pentru a-i angaja, demersul nu a avut succes.

„Am încercat de mai bine de un an să identificăm medici, pentru că știam că este o situație (…) care poate deveni o situație de criză. Ceea ce s-a și întâmplat, partea de pediatrie. Și am încercat să aduc alți medici. Nu am găsit pe nimeni doritor să vină, să se angajeze sau să facă gărzi”, a transmis dr. Ioniță, potrivit sursei citate.

ADVERTISEMENT

În acest context, secția de Pediatrie va funcționa de luni până vineri, între orele 8:00-20:00, în regim ambulatoriu și/sau spitalizare de zi, până când vor fi aduși mai mulți medici. Reprezentanții instituției recomandă pacienților să meargă la alte unități medicale, în cazul urgențelor pediatrice în afara programului precizat.

Primarul spune că sunt făcute demersuri pentru a aduce noi medici

Managerul spitalului mai spune că sunt căutate soluții pentru a soluționa această situație, sperând să reușească să atragă medici. Ea susține că astfel de probleme vor apărea în continuare dacă nu vor fi făcute modificări legislative referitoare la asigurarea gărzilor.

ADVERTISEMENT

Totodată, primarul municipiului Toplița, Sebastian Buzilă, spune că sunt făcute demersuri pentru a aduce cel puțin doi medici pediatri la spital.

ADVERTISEMENT

„Căutăm peste tot să găsim medici pediatrici, să aducem la Toplița. Până nu aducem doi medici pediatri, o să avem o problemă. Am făcut demersuri la universitățile de profil din Târgu-Mureș, din Cluj, s-a vorbit la Ministerul Sănătății” a declarat acesta.

Nu este singurul spital din România care se confruntă cu o criză de medici. Aceeași situație a fost raportată recent și de reprezentanții