Un sportiv de 16 ani a murit în incendiul de la Crans-Montana!

Un tânăr sportiv a încetat din viață în urma tragediei din Crans-Montana, Elveția. Primele informații arată că este vorba de un adolescent de numai 16 ani.
Alexa Serdan
02.01.2026 | 14:32
Autoritățile elvețiane nu au un bilanț foarte clar asupra victimelor din stațiunea montană Crans-Montana. Cu toate acestea, a ieșit la iveală faptul că un sportiv de 16 ani a murit în incendiul produs pe 1 ianuarie 2026.

În tragedia de la Crans-Montana a murit un sportiv de 16 ani

Tragedia din Crans-Montana este una care a marcat multe vieți. Cauza incendiului din bar rămâne neclară la ora actuală, însă încep să apară informații despre persoanele care și-au pierdut viața. A doua victimă este un sportiv.

Concret, este vorba de un promițător jucător de golf, în vârstă de numai 16 ani. Adolescentul care a pierit în prima zi din noul an se numește Emanuele Galeppini. Acesta era originar din Italia, însă era stabilit în orașul Dubai.

Vestea despre trecerea în neființă a tânărului sportiv a făcută publică de o instituție cunoscută. Anunțul a fost emis prin intermediul unui comunicat de presă în care sunt exprimate condoleanțe pentru moartea prematură a sportivului.

„Federația Italiană de Golf regretă trecerea în neființă a lui Emanuele Galeppini, un tânăr sportiv care a întruchipat pasiunea și valorile autentice.

În aceste momente de mare durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au iubit. Emanuele, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial și pe social media.

Cine este sportivul de 16 ani decedat în barul elvețian

Emanuele Galeppini este un jucător de golf care s-a născut la Genova. Tânărul era stabilit în Emiratele Unite Arabe, unde fusese admis la o instituție de învățământ prestigioasă. Urma să termine cursurile în anul 2027.

Din păcate, soarta a fost una crudă pentru tânărul sportiv de doar 16 ani. Acesta se numără printre italienii care au fost dați dispăruți de către Ministerul de Externe, în urma tragediei din Crans-Montana, Elveția.

Cotidianul La Gazzetta dello Sport a transmis că tatăl adolescentului a ajuns la barul Le Constellation. Bărbatul a lansat un apel disperat în încercarea de a-l găsi în viață, însă incendiul puternic i-a curmat viața.

„Ultima dată când a auzit de fiul său a fost la miezul nopții, când i-a urat toate cele bune pentru 2026, dar apoi totul s-a tăcut. Tatăl vizitase și mai multe spitale locale, sperând să-l găsească, dar fără succes”, mai arată sursa citată mai sus.

Alexa Serdan
