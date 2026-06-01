Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac

Un sportiv uriaș care a adunat aproape două decenii în NBA, cel mai puternic campionat de baschet de pe planetă, a anunțat, recent, că și-a scos la vânzare casa din Carolina de Nord. Situat pe malul unui lac, acest veritabil conac este de-a dreptul impresionant. Nu surprinde prețul uriaș pe care îl care sportivul: peste 5 milioane de euro.

Când nu fac bani din activitatea sportivă, sportivii mari ai planetei se ocupă de alte ”treburi” care le aduc milioane de euro în conturi. În această ipostază este și Nicolas Batum, 37 de ani, fost jucător al echipei Charlotte Hornets (NBA), care este legitimat în prezent la Los Angeles Clippers, care este rivala mult mai faimoasei Los Angeles Lakers.

La finele lunii mai, francezul situat pe marginea unui impresionant lac. Cere în schimbul său undeva la 6 milioane de dolari, circa 5,14 milioane de euro. Interesant este faptul că Batum a cumpărat proprietatea din Cornelius (o suburbie a orașului Charlotte) în 2016 pentru 3,7 milioane de dolari (3 milioane de euro), potrivit documentelor de la PropertyShark citate de . Pe atunci, francezul juca pentru Charlotte Hornets. Baschetbalistul a petrecut cinci sezoane la Hornets înainte ca echipa să-l vândă în 2020.

Conacul sportivului este unul în stil mediteranean. A fost construit în 2007. Proprietatea de 5.460 mp se află pe malul lacului Lake Norman, o destinație populară de lux pentru cumpărători bogați, în special piloți NASCAR și alți sportivi. Conacul mediteranean are peste 930 mp. ”Proprietatea reflectă nivelul de intimitate, recreere și viață pe malul apei care continuă să atragă cumpărători de profil înalt către Lake Norman, în special proprietăți care seamănă mai degrabă cu un resort privat decât cu o reședință tradițională”, a declarat agentul de listare Michelle Rhyne de la Premier Sotheby’s International Realty.

Conacul sportivului are 3 etaje, piscină cu cascadă și sală de cinema

Vizitatorii sunt întâmpinați de o scară impresionantă din lemn, un foaier cu coloane și o cameră de zi cu înălțime dublă care oferă vedere spre piscină. Dincolo de aceasta, o bucătărie open-space este unită cu livingul, care are un șemineu sculptural. Conacul dispune de șase dormitoare, o zonă de relaxare în dormitor, un dressing care se deschide spre exterior prin uși franceze și o baie cu cadă de baie adâncă, duș și o toaletă tip salon.

Alte facilități interioare includ o cramă de vinuri, o sală de cinema, o cameră de recreere, un dulap dedicat pentru pantofi și un lift care deservește toate cele trei niveluri ale casei. La exterior există o terasă acoperită cu șemineu, o piscină cu jacuzzi și o cascadă care se varsă într-o piscină mai mică de la nivelul inferior. Mai jos se află un chioșc (gazebo) și un teren de baschet. Deoarece casa este ridicată deasupra malului lacului, o potecă din curtea din spate coboară spre un doc privat acoperit.

Cine este Nicolas Batum

În prezent un veteran al NBA, Batum este unul dintre europenii cu cea mai lungă carieră de succes în baschetul profesionist nord-american. Este un sportiv cunoscut pentru inteligența în joc și longevitatea sa pe teren. Tatăl lui Nicolas, Richard Batum, a fost jucător profesionist de baschet în Franța, dar a murit în 1991, când Nicolas avea doar 2 ani.

la Portland Trail Blazers (2008-2015), unde a devenit cunoscut ca un jucător complet: bun apărător, bun la aruncările de 3 puncte. Apoi a jucat la Charlotte Hornets (2015-2020). Aici a avut și contractul cel mai mare din carieră. S-a întors la Clippers (2020-2023), dar a făcut o scurtă oprire și la Philadelphia 76ers (2023-2024). S-a întors din nou la Clippers. În sezonul 2025-2026 a jucat mai puțin (rol de veteran de pe bancă), cu medii de 4 puncte și 2.5 recuperări. Averea sa se ridică la suma de 200 de milioane de euro.