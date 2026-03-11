Sport

Un sportiv de renume divorțează, după ce soția a lansat acuzații severe. Care sunt motivele invocate

Un celebru jucător de baschet dorește desfacerea căsătoriei la scurtă vreme după ce partenera sa a făcut declarații controversate. Despre ce este vorba, de fapt.
Alexa Serdan
11.03.2026 | 23:15
Un sportiv de renume divorteaza dupa ce sotia a lansat acuzatii severe Care sunt motivele invocate
Un nou divorț în lumea sportului internațional. Sursa foto: Instagram.com
Dwight Howard s-a însurat în ianuarie 2025, dar acum trece printr-o perioadă neplăcută. Sportivul american, în vârstă de 40 de ani, divorțează după ce soția, Amber Howard, a lansat acuzații severe la adresa sa.

Un jucător de baschet vrea să se separe de partenera sa

Fosta vedetă a echipei Lakers se află în mijlocul unui scandal de proporții. Dwight Howard a depus actele de divorț, dorind desfacerea mariajului cu partenera sa de viață. Anunțul vine la scurtă vreme după ce femeia a făcut declarații controversate.

Pe o rețea de socializare, Amber a dezvăluit că fostul star din NBA are probleme cu substanțele interzise. De asemenea, le-a povestit celor care o urmăresc că jucătorul de baschet american este anchetat de Serviciile de Protecție a Copilului.

Instituția ar fi luat-o pe fiica acestuia. Declarațiile sale nu au fost lăsate fără un scandal de amploare. La auzul acestor informații sportivul în vârstă de 40 de ani a decis să se despartă de femeia cu care este însurat din ianuarie 2025.

În cererea de divorț a notat faptul că mariajul este „iremediabil distrus”, conform TMZ. De asemenea, Dwight Howard a subliniat nu mai există nicio șansă de reconciliere cu soția sa, alături de care nu are niciun copil.

Ce doleanțe are sportivul la divorț

Cei doi parteneri nu sunt la prima despărțire. La doar șase luni de la nuntă, în iulie 2025, Dwight Howard a dorit anularea căsătoriei. În cele din urmă fosta vedetă a echipei Lakers s-a răzgândit și a mai dat o șansă relației amoroase.

Așadar, povestea lor de dragoste este una complicată, cu suișuri și coborâșuri. Cu toate acestea, baschetbalistul pare hotărât să nu mai privească în urma sa. A solicitat ca după divorț să primească dreptul exclusiv de utilizare a casei lor.

Mai exact, este vorba de o vilă pe care o dețin în statul Georgia. Până la ora actuală, sportivul nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. E activ în social media, însă este discret legat de situația cu care se confruntă.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
