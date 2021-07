Un star al Germaniei spune adio naționalei. Scrisoare emoționantă pentru fani: „A fost o onoare”

Înfrângerea suferită în fața Angliei, scor 0-2, nu marchează doar ratarea calificării în sferturile de finală ale Campionatului European, ci și închiderea unui ciclu la naționala Germaniei. După Joachim Low, , a venit rândul lui Toni Kroos să-și anunțe oficial retragerea.

„A fost o mare onoare pentru mine să pot purta acest tricou atât de mult timp. Am făcut-o cu mândrie și pasiune. Mulțumesc tuturor fanilor și susținătorilor care m-au purtat și m-au susținut cu aplauze și urale”, a transmis , printr-o scrisoare emoționantă publicată recent în mediul online.

De-a lungul celor 106 meciuri disputate în tricoul „Panzerelor”, acesta a reușit să marcheze 17 goluri și să le ofere colegilor 19 pase decisive. În plus, a fost una dintre piesele de bază ale echipei care în 2014 avea să cucerească titlul mondial, după o finală cu Argentina lui Messi și Higuain (n.r. scor 1-0).

Toni Kroos și-a anunțat retragerea de la echipa națională

„Am luat decizia de a renunța după acest turneu de mult timp. Îmi era clar de mult timp că nu voi fi disponibil pentru Cupa Mondială 2022 din Qatar. Vreau să mă concentrez pe deplin pe obiectivele mele cu Real Madrid în următorii câțiva ani.

— Toni Kroos (@ToniKroos)

În plus, de acum înainte îmi voi permite pauze care nu mai există ca jucător național de 11 ani. Și mai mult, ca soț și tată, aș vrea să fiu acolo și pentru soția mea și pentru cei trei copii.

Și mulțumesc tuturor criticilor pentru motivația lor suplimentară. La sfârșit, aș dori să îi mulțumesc mult lui Joachim Low. M-a făcut jucător național și campion mondial.

A avut încredere în mine. De mult timp am scris o poveste de succes. A fost o onoare pentru mine. Noroc și succes lui Hansi Flick”, se arată în scrisoarea publicată pe contul de Facebook al lui Toni Kroos.

Joachim Low, la ultimul meci pe banca fostei campioane mondiale

În altă ordine de idei, naționala Germaniei se va vedea nevoită, după aproape 15 ani, să abordeze următoarele turnee finale cu un nou antrenor. Joachim Low regretă, însă, că nu a reușit să pună punct mandatului său cu încă un trofeu.

„Este, înainte de toate, o dezamăgire enormă. Am sperat la mai bine, am avut încredere în această echipă. La astfel de meciuri (n.r. precum cel din optimi, pierdut în fața Angliei), este important să concretizezi puţinele ocazii care apar.

Thomas Muller şi Timo Werner au avut două, dar nu au marcat. Însă nu putem da vina pe nimeni. În vestiar a fost o tăcere mormântală, toţi jucătorii sunt extrem de dezamăgiţi, la fel şi eu.

Englezii au marcat, cred, la prima lor ocazie. Dacă Thomas Muller ar fi înscris, puteam reveni. Ne-a lipsit sângele rece în faţa porţii, experienţa în anumite situaţii, maturitatea uneori. Calitatea există, mentalul, starea de spirit, însă nu am ştiut să fim consecvenţi până la final şi am fost pedepsiţi.

Am început ca secund la Cupa Mondială 2006 din Germania, iar apoi am câştigat titlul mondial în 2014 şi Cupa Confederaţiilor în 2017, cu o echipă de tineri. După 2018 (când Germania a fost eliminată în primul tur la Cupa Mondială) am traversat momente dificile, dar în ciuda dificultăţilor din aceşti trei ani am învăţat multe.

Ceea ce rămâne mai presus de toate sunt toate acele momente alături de oameni, indiferent de victorii sau înfrângeri, oameni cu care am format legături puternice, am trăit momente de neuitat şi care au devenit foarte importanţi în viaţa mea, de la jucători la staff-ul meu.

Dezamăgirea acestui EURO va rămâne o vreme, nu putem digera asta în câteva zile, însă sunt sigur că în timp voi rămâne cu multe amintiri pozitive”, a declarat tehnicianul german.